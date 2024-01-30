210.7 مليار درهم إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي

شهدت أبوظبي عامًا استثنائيًا في مجال الأعمال خلال عام 2023، حيث كشف تقرير مركز أبوظبي للأعمال عن نمو قوي في الرخص الاقتصادية، مما يعكس جاذبية الإمارة كوجهة مثالية للاستثمارات النوعية.

ارتفاع عدد الرخص الجديدة في أبوظبي

ارتفع عدد الرخص الجديدة بنسبة 8.7%، ليصل إلى 25,647 رخصة، بينما ارتفع عدد الرخص المجددة بنسبة 3.5%، ليصل إلى 75,778 رخصة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي عدد الرخص الفعالة في الإمارة بنسبة 10.9%، ليصل إلى 143,617 رخصة.

وشهدت قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة نموًا ملحوظًا في عدد الرخص، مما يدل على تنوع الاقتصاد في أبوظبي واهتمامه بتعزيز مختلف القطاعات.

وتجاوز إجمالي رأسمال الرخص الجديدة 210.7 مليارات درهم، مما يدل على ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال في أبوظبي.

وارتفعت طلبات إصدار المستفيد الحقيقي بنسبة 201.9%، مما يعكس التزام أبوظبي بالمعايير العالمية للشفافية.

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، على قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية وفعالية المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي.

من جانبه، أشار محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، إلى أن مؤشرات التقرير تؤكد على مرونة وحيوية قطاع الأعمال في أبوظبي وقدرته على توفير فرص واعدة للمستثمرين ورواد الأعمال.

وبشكل عام، يُظهر تقرير مركز أبوظبي للأعمال 2023، أن أبوظبي تُعد وجهة مثالية للأعمال، مدعومة بنمو قوي في الرخص الاقتصادية وبيئة تنافسية وشفافة تهدف إلى جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة