الراجحي المالية تنجح بإغلاق صندوقها بفترة قياسية وتجمع مليار ريال

أعلنت شركة الراجحي المالية السعودية عن نجاحها في طرح صندوق الراجحي للتمويل غير المباشر 3 وإغلاق فترة الطرح خلال مدة قياسية حيث تم جمع مبلغ يتجاوز مليار ريال (حوالي 266 مليون دولار) خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل متجاوزةً بذلك المستهدفات المبدئية وبوقت أبكر من الموعد المُحدد لإغلاق فترة الطرح.

وقالت الشركة في بيان بموقع تداول إن الصندوق يأتي امتداداً للنجاح الذي حققه صندوق الراجحي للتمويل غير المباشر 2، والذي أُطلق في نهاية الربع الثاني من العام 2025 بحجم 2 مليار ريال (حوالي 533 مليون دولار). حيث تم إغلاق فترة طرح الصندوق الحالي وجمع المبلغ المستهدف بوتيرة أسرع، ما يؤكد الإقبال الكبير عليه.

وأوضحت أن صندوق الراجحي للتمويل غير المباشر 3 يهدف إلى تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين من خلال استراتيجية تتركز على شراء محفظة تمويلية قائمة تتكون من عقود التمويل الشخصي، تساوي حجم الصندوق. وسيتم توزيع جزء من رأس المال المستثمر وجزء من الأرباح بشكل شهري على مالكي الوحدات، ما يعزز العائد الداخلي ويوفر توازناً بين المخاطر والعوائد.

معلومات صندوق الراجحي للتمويل غير المباشر 3

نوع وفئة الصندوق: صندوق خاص مغلق من فئة التمويل غير المباشر

مدة الصندوق: 3 سنوات من تاريخ بدء تشغيل الصندوق، قابلة للتمديد لفترتين متماثلتين مدة كل منهما سنة واحدة.

سعر الوحدة عند الطرح الأولي: 10 ريالات سعودية

الحد الأدنى للاشتراك: 5,000 ريال سعودي

سياسة التوزيعات النقدية: تستحق في نهاية كل شهر ميلادي

مستوى المخاطر: متوسط

تاريخ نهاية الطرح: يوم الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول 2025

وقال محمد الهذلول، مدير إدارة الأصول في شركة الراجحي المالية “يأتي إغلاق صندوق الراجحي للتمويل غير المباشر 3 امتداداً للنجاح الذي حققه صندوق الراجحي للتمويل غير المباشر 2، وما شهده من إقبال واسع من المستثمرين، حيث تمكنت الراجحي المالية من جمع المبالغ المستهدفة في فترة وجيزة خلال مرتين متتاليتين، ما يعكس الثقة الواسعة التي تحظى بها الراجحي المالية من المستثمرين ويعكس التزامنا الدائم بتقديم المنتجات الاستثمارية النوعية التي تساهم في دعم نمو السوق المالية السعودية وتلبي تطلعات عملائنا”.