الذهب يحقق ارتفاعًا قياسيًا جديدًا مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية

في ظل ترقب صدور بيانات اقتصادية هامة وقرار بشأن أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية.

وارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم حزيران/يونيو المقبل بنحو 0.88%، أي ما يعادل 20.80 دولار، ليصل إلى سعر 2371.80 دولار للأوقية.

وسجّل السعر الفوري للذهب 2353.94 دولار للأوقية، بنمو 0.64% أو 14.91 دولار، بعد أن لامس بالأمس مستوى غير مسبوق بلغ 2353.79 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون على مستوى العالم بيانات اقتصادية هامة، أبرزها مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر آذار/مارس الجاري غداً الأربعاء.

كما ينتظر المتعاملون قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بشأن أسعار الفائدة مع توقعات بالتثبيت، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لتقليل جاذبية المعدن الأصفر.

يأتي ذلك مع تراجع توقعات المستثمرين بشأن عدد التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة في العام الحالي، بعد صدور تقرير قوي عن الوظائف الأميركية الجمعة الماضية.