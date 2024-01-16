الذهب يتراجع 7 دولارات في المعاملات الفورية

هبطت أسعار الذهب عالمياً وخليجياً اليوم الثلاثاء، بنحو 7 دولارات في المعاملات الفورية، و7.7 دولار في عقود الذهب تسليم فبراير 2024.

وجاء تراجع أسعار الذهب نتيجة عدة عوامل، منها:

ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية ، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب. ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، مما يعزز جاذبية الاستثمار في السندات على حساب الذهب.

، مما يعزز جاذبية الاستثمار في السندات على حساب الذهب. تراجع المخاوف بشأن التضخم، حيث أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 7.5% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.

وفي الإمارات، انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 248.75 درهم، وسعر جرام الذهب عيار 22 إلى 230.25 درهم، وسعر جرام الذهب عيار 21 إلى 223 درهم، وسعر جرام الذهب عيار 18 إلى 191.25 درهم.

توقعات لأسعار الذهب

وتوقع المحللون أن تستمر أسعار الذهب في التراجع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.