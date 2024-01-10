الذهب يتراجع بأكثر من 5 دولارات.. هل يواصل خسائره؟

في عالم الاقتصاد المتقلب، يبحث المستثمرون عن الملاذات الآمنة التي توفر لهم حماية من التقلبات، ويعد الذهب أحد هذه الملاذات الآمنة، حيث يعرف بأنه استثمار آمن ومستقر.

ولكن في الأيام الأخيرة، تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، مما أثار تساؤلات حول مستقبل المعدن الأصفر.

الذهب يخسر..

وخسر الذهب بريقه اليوم الأربعاء، وبحلول الساعة 10:52 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.27% أو ما يعادل 5.37 دولارات ليصل إلى 2024.97 دولارا للأونصة.

وهبطت عقود الذهب، تسليم فبراير 2024 بنسبة 0.15% أو ما يعادل 3.2 دولارات لتصل إلى 2029.6 دولارا للأونصة. وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى لهفي أسبوعين، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.