الذهب يتراجع عن مستوى 2180 دولاراً بعد تقرير التضخم الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب من مستويات قريبة من الذروة اليوم الثلاثاء بعد تقرير التضخم الأمريكي الذي أظهر ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في شباط / فبراير في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة مما يشير إلى استمرار التضخم وتأثيره المحتمل على تأخير قرار متوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة في حزيران / يونيو.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 23 دولاراً أو بنسبة 1 بالمئة إلى 2160.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1715 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده لتسع جلسات متتالية. وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا عند 2194.99 دولار يوم الجمعة.

وقال ييب جون رونج، خبير استراتيجية السوق في آي.جي، إن الارتفاع الممتاز في أسعار الذهب يستدعي بعض الراحة على المدى القريب.