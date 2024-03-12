فريق التحرير by فريق التحرير

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الذهب يتراجع عن مستوى 2180 دولاراً بعد تقرير التضخم الأمريكي

قال ييب جون رونج، خبير استراتيجية السوق في آي.جي، إن الارتفاع الممتاز في أسعار الذهب يستدعي بعض الراحة على المدى القريب.

فريق التحرير by فريق التحرير

تراجعت أسعار الذهب من مستويات قريبة من الذروة اليوم الثلاثاء بعد تقرير التضخم الأمريكي الذي أظهر ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في شباط / فبراير في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة مما يشير إلى استمرار التضخم وتأثيره المحتمل على تأخير قرار متوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة في حزيران / يونيو.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 23 دولاراً أو بنسبة 1 بالمئة إلى 2160.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1715 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده لتسع جلسات متتالية. وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا عند 2194.99 دولار يوم الجمعة.

وقال ييب جون رونج، خبير استراتيجية السوق في آي.جي، إن الارتفاع الممتاز في أسعار الذهب يستدعي بعض الراحة على المدى القريب.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...