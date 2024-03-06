الذهب يتجاوز 2140 دولاراً مجدداً

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء وجرى تداوله بالقرب من المستويات القياسية المسجلة في الجلسة السابقة فوق 2140 دولاراً مجدداً.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2141.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى تاريخيا مرتفعا عند 2141.59 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2141.60 دولار.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك إن تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة، الذي يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة في الآونة الأخيرة والمخاوف من تصحيح وشيك في أسواق الأسهم، أدى إلى طلب قوي على الأصول البديلة مثل عملة بتكوين المشفرة والذهب.

وإلى جانب الذهب، لامست بتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم، مستوى قياسيا يوم الثلاثاء قبل أن تتراجع بشكل حاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.77 دولار، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 888.00 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم أكثر من واحد بالمئة إلى 958.05 دولار.