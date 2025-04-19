الذهب وأوروبا بديلًا للدولار.. كيف تغيّرت خريطة الاستثمارات الصينية؟

في ظل التصعيدات المتكررة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بقيادة ترامب، بدأ عدد متزايد من المستثمرين الصينيين في تقليص استثماراتهم في سندات الخزانة الأمريكية، مفضلين التوجه نحو أدوات الدين الأوروبية والذهب، بحسب تقرير صادر عن مجموعة دويتشه بنك الألمانية.

انخفاض حصة الدولار في المحافظ الاستثمارية الصينية

كشفت ليليان تاو، رئيسة قطاع مبيعات اقتصاد الصين الكلي والأسواق الناشئة العالمية في دويتشه بنك، عن رصد انخفاض واضح في نصيب الدولار الأمريكي ضمن المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الصينيين، مقابل تنامي الاهتمام بالأسواق الأوروبية والآسيوية، مشيرة إلى تغيّر سلوك العملاء نحو تنويع أدواتهم الاستثمارية بعيدًا عن الدولار.

بدائل محتملة: السندات الأوروبية واليابانية والذهب

وأوضحت تاو، أن البدائل التي يدرسها عملاء دويتشه بنك الصينيون تشمل السندات الأوروبية ذات التصنيف الائتماني المرتفع، والسندات الحكومية اليابانية، إلى جانب الذهب، في محاولة لتقليل الاعتماد على الأصول الأمريكية، التي شهدت ضغوطًا كبيرة مؤخرًا بفعل الاضطرابات التجارية وتزايد الشكوك حول مصداقية الدولار كملاذ آمن، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

اضطرابات الأسواق الأميركية تشعل قلق المستثمرين

تضررت الأصول المقومة بالدولار بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، بعد أن أطلق ترامب قرارات فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأميركية، قبل أن يتم تعليقها جزئيًا لمدة 90 يومًا.

ووضعت هذه القرارات الدولار ومكانته التقليدية كأصل آمن موضع تساؤل، خصوصًا في ظل موجة التقلبات التي عصفت بالأسواق العالمية.

الصين في مرمى التحليلات والأسواق تراقب

وتعد الصين ثاني أكبر مالك أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، ما جعل تحركاتها الاستثمارية محط أنظار المحللين والمستثمرين العالميين، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت بكين قد لعبت دورًا في الفوضى التي اجتاحت سوق السندات الأميركية.

ورغم رفض وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هذه الفرضيات، إلا أن حالة الترقب لا تزال مستمرة.

واكدت تاو، أنه رغم أن ارتفاع العائدات على سندات الخزانة الأميركية بات مغريًا للبعض بعد موجة البيع المكثفة، فإن المستثمرين الصينيين لا يزالون يتعاملون بحذر بالغ، بسبب صعوبة التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والتجارية التي تنتهجها الإدارة الأميركية، ما يدفعهم لمواصلة البحث عن بدائل أكثر استقرارًا.

أشارت تاو إلى أن الأسواق الأوروبية باتت أكثر جذبًا للمستثمر الصيني، خصوصًا بعد موافقة ألمانيا على حزمة إنفاق تاريخية، وتوقعات الأسواق بتوجه البنك المركزي الأوروبي نحو مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، ما رفع من جاذبية السندات الألمانية وسندات دول مثل إسبانيا وإيطاليا، التي لم تكن محط اهتمام كبير من قبل المستثمرين الآسيويين.

حان وقت إعادة النظر في توزيع الاستثمارات

وتابعت أن التغيرات في البيئة الاقتصادية الكلية تدفع الآن نحو إعادة التفكير في استراتيجية توزيع الاستثمارات، مضيفة أن المستثمرون الصينيون باتوا أكثر انفتاحًا على الأسواق القابلة للاستثمار في أوروبا، بعد أن كانت محصورة ضمن نطاق ضيق في السابق.