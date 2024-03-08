الدوري السعودي.. المملكة ستخصخص أندية جديدة

تتوقع المملكة العربية السعودية موجة جديدة من الاستثمارات الخاصة في أندية الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك في إطار سعيها لفتح المجال أمام المستثمرين وتنويع اقتصادها.

وأكد بدر القاضي، نائب وزير الرياضة، خلال منتدى “بلومبرغ باور بلايرز” جدة، أن المملكة تنتظر موجة جديدة من الخصخصة في مجال الرياضة، مما سيخلق فرصًا لجعل الاستثمار في هذا القطاع مستدامًا ويعود بعائدات قابلة لإعادة الاستثمار.

من المتوقع أن تستمر موجة انتقالات اللاعبين التي شهدتها المملكة في العام الماضي، والتي جلبت نجومًا بارزين مثل نيمار وكريم بنزيمة إلى الأندية السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، قد ضخّا استثمارات ضخمة في مجال الرياضة في السنوات الأخيرة، كجزء من مساعي البلاد لتنويع الاقتصاد وتعزيز السياحة وتحسين نوعية الحياة.

تسعى السعودية إلى جذب المزيد من المستثمرين الخارجيين لتعزيز منافسات كرة القدم الكبرى، وذلك من خلال توفير فرص الاستثمار في الأندية المحلية.

تمويل معظم استثمارات ومبادرات المملكة في مجال الرياضة حتى الآن من خلال مصادر حكومية، لكنها تسعى إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة، ليس فقط في الرياضة ولكن في مختلف القطاعات، لدعم رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030.

وترى أماندا ستافيلي، الرئيسة التنفيذية لشركة PCP Capital Partners والمشاركة في ملكية نادي نيوكاسل يونايتد، أن هناك “فرصة رائعة” للاستحواذ على حصة في نادٍ سعودي.