صفقات الدمج والاستحواذ ترتفع إلى 86 مليار دولار.. نصيب الأسد للخليج

86 مليار دولار، هي حصيلة صفقات الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، بزيادة مقدارها 4% عن العام السابق، رغم التوترات الإقليمية، وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي هيمنت على الأسواق، وفق ما ذكرته شركة إرنست أند يونج في تقريرها عن عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.

وأوضح التقرير أن قطاع التكنولوجيا قاد الارتفاع في صفقات الدمج والاستحواذ، بإجمالي 141 صفقة خلال العام، فيما استحوذت قطاعات الطاقة والموارد، بما في ذلك المعادن، والتعدين، والنفط، والغاز، والمواد الكيماوية، على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية للصفقات لهذا العام.

نصيب الأسد لدول الخليج

بقيمة بلغت 83.2 مليار دولار، اقتنصت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نصيب الأسد، بإجمالي 565 صفقة دمج واستحواذ.

وقادت صناديق الثروة السيادية الإقليمية، نشاط الدمج والاستحواذ في العام الماضي، وفي مقدمتها جهاز أبو ظبي للاستثمار، وشركة مبادلة الإماراتية، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفق تصريحات براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إرنست أند يونج.

صفقات الدمج والاستحواذ عابرة للحدود

وشكلت صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود 72% من إجمالي القيمة الإجمالية للصفقات خلال 2023، مع بقاء قارة أمريكا الشمالية كأكبر منطقة مستحوذة على الصفقات من حيث القيمة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 2.7 مليار دولار، ومن حيث عدد الصفقات الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 32 صفقة.

بينما شكلت الصفقات المحلية نحو 49% من إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام.

الإمارات الوجهة المفضلة للصفقات

كانت الإمارات الوجهة المفضلة للمستثمرين، إذ ارتفع الاهتمام بالاقتصاد الإماراتي مدفوعا “باللوائح والقرارات التنظيمية الداعمة لريادة الأعمال والإطار القانوني الفعال”.

أبرز الصفقات وأكبرها

حققت عمليات الدمج والاستحواذ المحلية نحو 53.5 مليار دولار عبر 208 صفقات.

وكانت أكبر عملية دمج واستحواذ في المنطقة للعام الماضي هي استحواذ جهاز أبوظبي للاستثمار وأبولو جلوبال مانجمنت على شركة يونيفار سولوشنز بقيمة 8.2 مليار دولار.

وتلتها في المرتبة الثانية والثالثة، صفقة استحواذ شركة سافي جيمز المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على شركة تطوير ألعاب الهواتف المحمولة الأمريكية “سكوبلي” بقيمة 4.9 مليار دولار، وصفقة استحواذ بلاكستون وجهاز أبوظبي للاستثمار على شركة البرمجيات سيفينت القابضة مقابل 4.7 مليار دولار.

قال واتسون: “نتوقع أن يظل نشاط الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قويا خلال عام 2024، نظرا لاستمرار هيمنة اتجاهات تحول الطاقة ورقمنه كل شيء”.