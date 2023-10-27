الدرعية تلعب دورًا مهمًا مع المشاريع السعودية الكبرى

شهدت مشاركة شركة الدرعية في النسخة السابعة من منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” تفاعلًا كبيرًا من قبل الزوار واهتمامًا لافتًا من المشاركين والجمهور، لا سيما فيما يتعلق بحجم المشروعات في البنى التحتية والتطويرية، والبرامج الثقافية والتراثية والسياحية التي يتم تنفيذها في الدرعية، والخطط التي تستهدف الشركة إنجازها خلال الأعوام المقبلة، ضمن “رؤية المملكة 2030″، باعتبار الدرعية واحدةً من أهم المشاريع الكبرى في السعودية.

وقال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: “إن مشروع الدرعية يُعد أحد أبرز المشاريع التراثية والثقافية والسياحية في العالم”، وأضاف: “إن الدرعية، ذلك المشروع الضخم الذي يقع في قلب التحول الذي تشهده المملكة، يُعد واحدًا من المشاريع المستقبلية الواعدة، لا سيما وأن المشروع يقدّم للمواطنين والمستثمرين والسياح فرصةً فريدةً لعيش الماضي العريق للدرعية، والمشاركة في تطوير الجزء التالي من هذا الموقع التراثي العالمي، حيث نربط التاريخ الغني بالثقافة الحديثة، ونضع معايير جديدة لدمج التراث في الحياة المعاصرة، مع ضمان الاحتفاظ بالتقاليد الفريدة، ودعم المجتمع المحلي، وهو ما سيُسهم في بناء اقتصادٍ مرنٍ وديناميكي”.

كما تأتي مشاركة الدرعية في المنتدى بجناحٍ مصاحب ساعد في حث المستثمرين والشركات المهتمة بالانخراط والمشاركة في مشروعات تطوير الدرعية؛ من خلال اطّلاعهم على مدى التقدّم والإنجاز على أرض الواقع، بالإضافة لاستعراضه عددًا من الموضوعات المختلفة، من بينها تعزيز الاستدامة في مجال السياحة، ودعم الاقتصادات المحلية، وتوسيع آفاق التوظيف.

هذا وقد شارك إنزيريلو في جلسةٍ نقاشيةٍ بعنوان: “تعزيز السياحة المتجددة”، وذلك بمشاركة قادة المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية، والعلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال الضيافة، إذ تناولت الجلسة عبر مفهوم “السياحة المتجددة” مبادرات القطاع الخاص التي تهدف لتطوير الطاقات الشابة المحلية في قطاع السياحة والمجالات ذات العلاقة.