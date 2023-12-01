الدار العقارية تستحوذ على “لندن سكوير” بمليار درهم

أكملت شركة “الدار العقارية” الإماراتية الاستحواذ على شركة التطوير العقاري “لندن سكوير” ومقرها لندن في صفقة بقيمة 1.07 مليار درهم (291.4 مليون دولار).

وأعلنت “الدار العقارية” في افصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أن الصفقة هي “أول استحواذ دولي للدار خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأتي في إطار استراتيجية الدار الطموحة للتوسع في الأسواق الدولية الكبرى والناضجة بهدف تسريع نمو محفظتها وتنويع مصادر إيراداتها وتعزيز فرص تكامل الأعمال بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار والمبيعات المتقاطعة”.

وذكرت الشركة أن استحواذها “على منصة عقارية قائمة ومرموقة سيمكنها من نقل خبراتها إلى سوق المملكة المتحدة مما سيعزز مكانة المجموعة في سوق العقارات المتنوع في لندن الذي يتمتع بمرونة قوية وجاذبية دائمة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين. كما أن هذه الصفقة تمثل مرحلة جديدة من النمو لكلا الشركتين وستوفر فوائد في الاتجاهين مما يحقق تأثيراً إيجابياً للمجتمعات ويجلب فرصاً جديدة للعملاء الذين تخدمهم كل شركة. ومن خلال الجمع بين قدرات ومواهب الطرفين، يمهد هذا الاستحواذ الطريق لمرحلة جديدة من النمو لكليهما، وتعتزم الدار الاستفادة من خبرتها وميزانيتها العمومية القوية لدعم استراتيجية لندن سكوير للاستحواذ على الأراضي بما يمكنها من تطوير مشاريع أكبر وعالية الجودة في مواقع استراتيجية بمنطقة وسط لندن”.

وتوقعت “الدار العقارية” أن يكون للصفقة تأثير إيجابي على المبيعات، نظراً لإمكانية الاستفادة من البيع المتبادل عبر شبكات العملاء الدولية المتنوعة لكلتا الشركتين، حيث بلغ إجمالي مبيعات الدار العقارية من المشاريع التطويرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 19.4 مليار درهم ما يعادل نحو 4.15 مليار جنيه إسترليني.

وقالت الدار العقارية : “تمثل لندن سكوير إضافة مميزة لمجموعة الدار، ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في تسريع وتيرة نمو الشركتين وتبادل المعرفة والخبرات فيما بينهما وتحقيق عوائد قوية من توحيد أعمالهما وتعزيز مكانتهما في السوق”.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية “إن استحواذنا على لندن سكوير يشكل أولى استثماراتنا خارج أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار استراتيجيتنا الطموحة للتوسع الدولي والتي أعلنا عنها مؤخرا، إذ نركز على استكشاف فرص الاستحواذ أو الشراكة مع منصات قائمة في الأسواق المستهدفة. وبالنظر إلى التكامل الكبير بين عملياتنا، سنوظف نقاط قوتنا وقيمنا المشتركة ونهجنا المتشابه في بناء وتنفيذ المشاريع السكنية لتوسيع أعمال الشركة ونقل خبرات الدار المتميزة إلى سوق العقارات البريطاني لنبني قاعدة انطلاق قوية لنا خارج المنطقة ونواصل اغتنام الفرص الممكنة لتوسيع حضورنا دولياً”.

وقال آدم لورانس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لندن سكوير»: «يمثل استحواذ الدار العقارية على لندن سكوير خطوة مهمة بالنسبة لنا وبداية فصل جديد في قصة نجاحنا. فالدار شركة عريقة تتمتع بسمعة قوية وإمكانات استثنائية ولديها معرفة وخبرة طويلة في القطاع العقاري مما يتيح فرصة أكبر أمام لندن سكوير للنمو وتوسيع حضورها في سوق لندن الكبرى وجنوب شرقي إنجلترا عموماً”.

وتمكنت شركة «لندن سكوير» منذ تأسيسها في عام 2010، من إنشاء محفظة تطوير بقيمة تزيد عن ملياري جنيه إسترليني. وأنجزت «لندن سكوير» أكثر من 3,500 وحدة سكنية حتى اليوم، كما تمتلك محفظة قوية من الوحدات قيد الإنشاء تضم أكثر من 930 وحدة تبلغ قيمتها 425 مليون جنيه إسترليني. وطورت مشروع «لندن سكوير ناين إيلمز» الذي يتمتع بموقع استراتيجي على مقربة من محطة كهرباء باترسي الشهيرة. ويضم هذا المشروع أكثر من 750 منزلاً فاخراً، ووحدات سكنية وشققاً تأجيرية للإسكان المتوسط، ويوفر مساحات تجارية تمتد على 21,500 قدم مربعة، تشمل متاجر تجزئة، في قلب أكبر مناطق التجديد والتحديث في وسط مدينة لندن.

