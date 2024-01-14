الخليج للاستثمار الإسلامي تستثمر 160 مليون دولار في العبير الطبية

استثمرت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي 160 مليون دولار في مجموعة العبير الطبية السعودية، وهي أحدث صفقة للرعاية الصحية في المملكة، حيث تتطلع إلى جذب المزيد من أموال القطاع الخاص إلى الصناعة.

واستحوذت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، التي تتخذ من دبي مقراً لها، على حصة أقلية في مجموعة العبير الطبية وستساعدها على التوسع في مدن جديدة.

وتدير مجموعة العبير الطبية حوالي 50 منشأة للرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والصيدليات والعيادات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي.

وتعد شركة الخليج للإستثمار الإسلامي شركة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقرها الإمارات العربية المتحدة وتمتلك أصولاً خاضعة للإدارة بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار.

وتجتذب شركات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية المزيد من الاستثمارات مع شروع المملكة في خطة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الصناعة، وهذا يؤدي إلى موجة من النشاط بما في ذلك العروض العامة الأولية وصفقات الأسهم الخاصة.

وجمعت شركة مصنع جمجوم للأدوية العامة 335 مليون دولار في طرح عام أولي العام الماضي وتضاعفت أسهمها منذ ذلك الحين. وأبرمت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي صفقة بقيمة 600 مليون دولار في عام 2021 للاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 70% في عيادات المسواك لطب الأسنان، أكبر مزود لرعاية الأسنان والأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية.

وتخطط شركة الخليج للإستثمار الإسلامي لاستثمار حوالي مليار دولار على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة في الولايات المتحدة والهند والخليج العربي.