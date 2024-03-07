“الخليج للاستثمار الإسلامي” الإماراتية تستحوذ على شركة سعودية لإدارة الأصول

قالت شركة الاستثمار العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية “الخليج للاستثمار الإسلامي” (GII)، إنها استحوذت على شركة استثمار وإدارة أصول مرخصة لم تذكر اسمها في المملكة العربية السعودية، في إطار سعيها لتوسيع وجودها في المملكة، حسبما ذكرت في بيان نشر على “لينكد إن”.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الشركة المستهدفة، أو الحصة التي استحوذت عليها شركة “الخليج للاستثمار الإسلامي” GII.

“الخليج للاستثمار الإسلامي” توسع خدماتها

ويمهد الاستحواذ الطريق أمام شركة “الخليج للاستثمار الإسلامي” GII لتوسيع خدماتها في المملكة العربية السعودية لتشمل استشارات تمويل الشركات وإدارة صناديق الاستثمار والأسهم الخاصة، وفقًا للبيان.

مشاريع أخرى في السعودية

تشمل استثمارات شركة GII الحالية في السعودية حصة “كبيرة” بقيمة 600 مليون ريال سعودي (587.6 مليون درهم إماراتي) في شركة العبد الطبية السعودية الرائدة في مجال الرعاية الصحية “عبير”، تم الاستحواذ عليها في وقت سابق من هذا العام.

كما استحوذت شركة GII، على حصة أغلبية في عيادات “المسواك”، لطب الأسنان، أكبر عيادات طب الأسنان والأمراض الجلدية في السعودية، في عام 2022 من بنك الاستثمار الخاص جدوى للاستثمار في صفقة بقيمة 600 مليون دولار.

وفي سياق متصل، تعمل شركة الخليج للاستثمارات الصناعية على الانتهاء من عمليات الاستحواذ في قطاع الصناعات الغذائية السعودي، حسبما ذكرت في بيان أمس. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.