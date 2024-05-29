السعودية تدعو القطاع الخاص الخليجي لتأهيل 80 مليون شاب من آسيا الوسطى

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن شركات رائدة في منطقة الخليج بدأت تستثمر بشكل مكثف في دول آسيا الوسطى، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي والاستثماري لدول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة جنوب شرقي آسيا (الآسيان) الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض.

ومن بين هذه الشركات، تبرز شركة أكوا باور السعودية وشركة مصدر الإماراتية، حيث تقومان بالاستثمار في أوزباكستان ودول أخرى من آسيا الوسطى.

وأوضح الفالح أن هناك شركات سعودية أخرى تسير على هذا النهج، منها فارس إنرجي والجميح، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخليجية الأخرى.

كما أكد أن شركة أكوا باور وحدها تستثمر في ستة مشاريع للطاقة الرياح والطاقة الشمسية في أوزباكستان، كما وقعت عدة اتفاقيات لدراسات جدوى في دول أخرى من آسيا الوسطى، بما في ذلك كازاخستان بسعة واحد جيجاوات.

وفي كلمته اليوم، خلال المؤتمر، أكد الوزير السعودي على الترحيب بـ 80 مليون شاب من آسيا الوسطى، ودعا القطاع الخاص الخليجي إلى تدريبهم وتأهيلهم. وأوضح أن العديد من هؤلاء الشباب كانوا يعملون في روسيا، ومع الأزمة الروسية الحالية، عاد الكثير منهم إلى دولهم.

وقال الفالح: “نرحب بهم في منطقة الخليج ونتمنى من شركات القطاع الخاص أن تبدأ بمبادرات لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية من دول آسيا الوسطى للمساهمة في النهضة غير المسبوقة في دول الخليج”.

وأضاف أن دول الخليج تعد بوتقة للكثير من شعوب العالم، وأن الإخوة والأخوات من آسيا الوسطى سيكونون من أفضل المساهمين في اقتصادات المنطقة والعمل على النهضة المشتركة.