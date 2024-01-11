الإمارات تنجو من “شتاء التكنولوجيا المالية” 

لم يؤثر التقشف في تمويل التكنولوجيا المالية خلال 2023 على دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانخفضت الاستثمارات في هذا القطاع بمقدار النصف في جميع أنحاء العالم بسبب خوف المستثمرين من أسعار الفائدة المرتفعة، والظروف الكلية الكئيبة، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي”، الأربعاء، عن بيانات شركة إنوفيت فاينانس.

تراجع الاستثمار في التكنولوجيا المالية عالميا

وكشفت البيانات أن الاستثمارات في التكنولوجيا المالية عالميا بلغت 51.2 مليار دولار لعام 2023، بانخفاض 48٪ عن العام السابق.

وانخفض إجمالي عدد صفقات التمويل في التكنولوجيا المالية أيضًا، حيث انخفض بنسبة 61% من حوالي 6400 في عام 2022 إلى 3933 في العام الماضي.

قفزة استثمارات التكنولوجيا المالية في الإمارات

وسط هذا الألم، كانت الإمارات العربية المتحدة نقطة مضيئة، حيث قفزت استثمارات التكنولجيا المالية خلال عام 2023 بنسبة 92٪ ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأنظمة الأكثر ودية والاعتماد الأكبر لأدوات مثل الخدمات المصرفية الرقمية، حسبما ذكر التقرير.

ونقلت CNBC عن جانين هيرت، الرئيس التنفيذي لشركة Innovate Finance، قولها: “تعتمد بعض الأسواق الآن هذه التكنولوجيا، ونحن نرى ذلك ينعكس في أرقام الاستثمار”.

الإمارات تتصدر في مؤشر التسوق الرقمي العالمي

وفي نفس السياق، قامت شركة PYMNTS (شركة عالمية رائدة معترف بها في مجال البيانات والأخبار والرؤى حول الابتكار في المدفوعات) بدراسة التوجه الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الأبحاث والتقارير السابقة، وخصصت طبعة من مؤشر التسوق الرقمي العالمي لعام 2023 لدولة الإمارات.

ووجدت الأبحاث التي أجرتها PYMNTS Intelligence وCybersource أن كلا من الرجال والنساء في دولة الإمارات يشاركون في التسوق عبر الهاتف المحمول، حيث يقوم 33% من النساء، و27% من الرجال بإكمال آخر عملية شراء بالتجزئة بالكامل على هواتفهم الذكية.

وذكر بيانا لـ PYMNTS في نوفمبر الماضي: “إدراكًا لأهمية ميزات التسوق الرقمي، بذل التجار الإماراتيين جهودًا لتزويد المستهلكين بتجارب تسوق سلسة”.

وأضاف البيان: “حصلت الدولة على أعلى متوسط في مؤشر التسوق الرقمي العالمي (GDSI) بين تجار التجارة الإلكترونية الذين شملهم الاستطلاع، مما يشير إلى رحلة تسوق ودفع سلسة”.