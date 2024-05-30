ارتفاع عدد التراخيص الاستثمارية في السعودية بنسبة 93%

أعلنت وزارة الاستثمار عن إصدار 3157 ترخيصاً استثمارياً خلال الربع الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 93% مقارنة بـ 1637 ترخيصاً في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد التراخيص الصادرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

وجاء في تقرير “راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي” أن إجمالي التراخيص الاستثمارية الصادرة بلغ نحو 3197 ترخيصاً في الربع الأول من 2024.

وتركزت معظم التراخيص في عدة قطاعات رئيسية، منها التشييد، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، بالإضافة إلى قطاع المعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات. وقد شكلت هذه القطاعات حوالي 81.8% من إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال هذه الفترة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات سجل أعلى معدل نمو في التراخيص الاستثمارية بنسبة بلغت 253.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، يليه الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية بنسبة 141.5%، ثم قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة نمو بلغت 129.4%.

وفيما يتعلق بنوع الشركات، بلغ عدد التراخيص الصادرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة حوالي 2112 ترخيصاً، بينما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 754 ترخيصاً، وتوزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى بنحو 331 ترخيصاً.