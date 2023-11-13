ساكسو بنك لـ أريبيان بزنس.. كيفية تحقيق النجاح في عالم التداول والاستثمار في الشرق الأوسط

التداول والاستثمار عالم معقد ومليء بالفرص والتحديات. فمن ناحية، يوفر فرصة لتحقيق أرباح كبيرة على المدى الطويل. ومن ناحية أخرى، يحمل درجة عالية من المخاطر. وفي السنوات الأخيرة، شهد قطاع التداول والاستثمار عبر الإنترنت نموًا هائلاً. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها انتشار الإنترنت وسهولة الوصول إلى المعلومات المالية، وانخفاض تكلفة التداول. وفي مقابلة لـ أريبيان بزنس مع كيم فورنيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لساكسو بنك، يجيب فيها على بعض الاستفسارات حول التداول والاستثمار..

ما هي أحدث الاتجاهات في قطاع التداول والاستثمار عبر الإنترنت؟

يتطور مجال التداول الإلكتروني والاستثمار باستمرار نتيجة لتوقعات المستثمرين الجُدد واحتياجاتهم وتفضيلاتهم. ومن التوجهات الهامة التي يشهدها هذا المجال هي الاهتمام المُتزايد بالاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. حيث يمنح المزيد من المستثمرين الأولوية للشركات التي تطبق الممارسات البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات. فهذه الممارسات تمنح الشركات ميزة تنافسية في الأسواق، وتساعد المؤسسات في الحد مع المخاطر، وبناء سُمعة إيجابية، مما يُمكن أن يؤدي لزيادة المبيعات والربحية.

وزادت شعبية منصات الاستثمار الإلكتروني كذلك خلال العامين الماضيين مع زيادة الإقبال على العُملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال. كما زاد الزخم أيضاً حول التداول الخوارزمي والاستراتيجيات التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، مما يُقدم للمستثمرين أدوات مميزة لاتخاذ قرارات مستنيرة بناء على البيانات. وأيضاً أدى التداول بدون عمولة والأسهم الجزئية إلى زيادة انتشار الاستثمارات، وتشجيع فئات أكثر من الناس على الدخول إلى عالم الاستثمار.

كيف يمكن للمستثمرين تحقيق التنويع في محافظهم الاستثمارية؟

أولاً، من المهم أن يواظب المستثمر على تحديث تفضيلاته وأهدافه ورغباته في التعامل مع المخاطر في مجال الاستثمار. وللوصول للتنوع المطلوب، يجب على المستثمرين التفكير في مجموعة من فئات الأصول مثل الأسهم والسندات والعقارات والسلع. ولكن، تعتمد عملية تحديد مجموعة الأصول التي يرغب المستثمرون في وضعها في محافظهم الاستثمارية على المُدة الزمنية للاستثمار وقدرتهم على التعامل مع المخاطر وتحملها.

وهناك طريقة سهلة تُمكن المستثمرين من الوصول للتنوع الذين يرغبون به من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، على سبيل المثال. في صناديق الاستثمار المتداولة، هناك عادة المئات بل الآلاف من الأسهم والسندات التي تتواجد في نفس الصندوق الاستثماري.

ويساعد هذا المستثمرين في توزيع المخاطر والحد من تأثير الأداء الضعيف لأحد الأصول أو الشركات. وبهذه الطريقة، لا يضع المستثمرون كل استثماراتهم في مكان أو محور واحد مُحدد ويسهم هذا كذلك في تنويع استثماراتهم.

ما هي الاستراتيجيات المستخدمة لـ التداول والاستثمار بنجاح في الأسواق المالية؟

من الصعب حتى على الخبراء تحديد التوقيت الأفضل للتداول أو الاستثمار أو تحديد الوقت المناسب للشراء. لذلك، ننصح بالاستثمار على نطاق واسع وعبر مُدة زمنية طويلة، لأن هذا الأسلوب يضمن المشاركة في تحقيق النمو والتطوير في المُجتمع والاقتصاد.

وكما ذكرنا سابقاً، يجب على كل مستثمر تحديد المُدة الزمنية لاستثماراته، وما إذا كان يرغب في الاستثمار مباشرة في الأسهم نفسها أو من خلال صناديق الاستثمار، حيث يتولى الخبراء المهمة.

كيف يمكن للمستثمرين تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المالية؟

تقييم المخاطر أمر ضروري بالنسبة للاستثمار. ومن أجل تقييم المخاطر، على المستثمرين إدارة أعمالهم واستثماراتهم بعناية شديدة، مع الاستفادة من البيانات التاريخية لتحديد الأنماط، والانتباه لتأثير العوامل الخارجية.

ويُمكن لتنويع الاستثمار في مختلف فئات الأصول، وتحديد أوامر لوقف الخسارة المساعدة في تخفيف المخاطر وتقديم بعض الضمانات للمستثمرين. ونذكر المستثمرين دائماً أن المخاطر جزء طبيعي من الاستثمار، والمفتاح هو فهمها والتعامل معها بكفاءة لتحقيق الأهداف الاستثمارية.

كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من الأحداث الاقتصادية والسياسية في صنع قراراتهم الاستثمارية؟

من أكثر ما أحبه في عالم الأعمال المالية أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بكل ما حولنا في الحياة. عندما يبدأ الناس في الاستثمار، سيلاحظون سريعاً أنه يُمكنهم معرفة المزيد حول العديد من المجالات وعن العالم من حولهم بسرعة شديدة عن طريق استثماراتهم. الأسواق المالية هي حجر الأساس لكل الأمور التي نقوم بها، ولطالما ساعدت نظرية تحقيق الربح للطرفين في دعم تطور البشرية.

وهي نقطة مهمة أيضاً عند اتخاذ قرارات تتعلق بالاستثمارات، فمن المهم دوماً بالنسبة للمستثمرين توخي الحذر ومعرفة كل ما يحدث حول العالم ومتابعة الأحداث الإقليمية الهامة، لأنها تؤدي عادة إلى حدوث تغيرات في الأسواق. أفضل نصيحة أوجهها للناس هي توخي الحذر في كل الأوقات بما أن هذا يؤدي لاتخاذ قرارات جيدة ومستنيرة، سواء في حياتك الشخصية أو كمستثمر.

ما هي العوامل التي يجب على المستثمرين مراعاتها عند اختيار وسيط تداول؟

اختيار الوسيط الصحيح عند البدء في التداول والاستثمار هو أول الخطوات الضرورية التي يجب على المستثمر القيام بها حتى قبل بداية رحلة الاستثمار. وفي حين أن اختيار الوسيط قد يتأثر على نحو كبير بأسلوب المستثمر في الاستثمار، هناك العديد من العوامل الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار خلال هذه المرحلة الهامة، وأولها الالتزام، مما يوفر للمستثمرين الطمأنينة أن الوسيط لن يختفي ببساطة ويأخذ معه أموالهم، فضلاً عن مصاريف التداول وفهم تقسيم تلك المصاريف ومقارنتها بالوسطاء الأخرين. هذا بجانب معرفة الأسواق والأدوات المتوفرة، والأبحاث والموارد التعليمية المتاحة ومستوى جودة خدمة العملاء.

كيف يمكن للمبتدئين البدء في صناعة التداول والاستثمار بطريقة آمنة ومستدامة؟

ننصح المبتدئين بالبحث عن الأمان والاستدامة عند البدء في التداول والاستثمار. ويمكن لكل مبتدئ في عالم الاستثمار تثقيف نفسه بنفسه عن طريق البحث والتعلم. ويُمكن لفهم المخاطر الموجودة في عالم الاستثمار، مثل مخاطر التخلف عن السداد في حالة السندات والتقلبات الدائمة في الأسهم أن يساعد المستثمرين في تحديد قدرتهم على تحمل المخاطر. واعتماداً على قدرة المبتدئ في تحمل المخاطر وأهدافه الاستثمارية، يُمكن اختيار الاستراتيجية الاستثمارية السليمة.

ويُمكن لدراسة الأساسيات في التحليلات التقنية ومعرفة الأسعار مساعدة المستثمرين الجُدد في تحديد أنماط وتوجهات التداول قصيرة الأمد، مما يُمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وصحيحة.

ومن الطرق السليمة لبداية الاستثمار هي فتح حساب تجريبي حيث يُمكنهم ممارسة التداول والاستثمار بدون تعريض الأموال الحقيقية للمخاطر، وبعد ذلك يُمكنهم التحول للتداول الحقيقي تدريجياً. وننصح دائماً بالبدء بمحفظة استثمارات متنوعة، واستخدام تقنيات إدارة المخاطر، وتفادي الاستدانة المفرطة. يجب على المبتدئين فهم أن الاستثمار هو عملية تتم عبر الزمن، ولا تحدث في ليلة واحدة. ومن المهم الالتزام بالانضباط وعدم اتخاذ أي قرارات عاطفية.