البحرين تطلق غذاء القابضة

أعلن صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين“ممتلكات”، عن تأسيس شركة “غذاء” القابضة، وذلك في إطار سعيه لتعزيز النمو والابتكار في قطاع الأغذية والزراعة ودعم جهود المملكة في تحقيق الأمن الغذائي.

وتضمّ “غذاء” أصول ممتلكات الحالية والعاملة في القطاع الغذائي، وسيساهم دمجها في تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الشركات، بالإضافة إلى توفير منصة لبناء وتطوير الخبرات البحرينية في هذا المجال.

وستعمل “غذاء” على البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع والتقنيات التي من شأنها تعزيز إنتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها. وتهدف إلى الاستثمار في قطاعات تشمل تكنولوجيا الأغذية الزراعية، والزراعة المستدامة، وخدمات الأغذية.

وأكد الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، أهمية “غذاء” في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة في القطاع الغذائي، وتقليل اعتماد المملكة على الواردات.