البحرين تستقطب استثمارات بقيمة 1.7 مليار دولار في عام 2023

شهدت مملكة البحرين عامًا استثنائيًا على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أميركي في عام 2023، متجاوزةً توقعات المراقبين وتحقيقًا لزيادةٍ ملحوظةٍ بنسبة 55% عن العام 2022.

ويُعزى هذا النجاح إلى جهود مجلس التنمية الاقتصادية في الترويج للبحرين كوجهةٍ استثماريةٍ جاذبةٍ، واعتماده على استراتيجيةٍ فعالةٍ لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.

وتوزعت الاستثمارات على 85 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات، وسجل قطاع الخدمات المالية أعلى معدلٍ من الاستثمارات، حيث شكل 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين، متجاوزًا بذلك قطاع النفط والغاز لأول مرةٍ في تاريخ البلاد.

وتُعدّ هذه القفزة النوعية علامةً فارقةً في مسيرة البحرين نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية 2030، والتي تركز على تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتؤكد هذه الاستثمارات على ثقة المستثمرين في الاقتصاد البحريني وقدرته على تحقيق النمو والتطور في مختلف القطاعات، مدعومًا بموقعه الاستراتيجي وبنيته التحتية المتطورة وبيئته الاستثمارية المواتية.

وتُشكل هذه الاستثمارات دفعةً قويةً للاقتصاد البحريني وتُساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد، ممّا يُبشر بمستقبلٍ واعدٍ للاقتصاد البحريني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتُواصل البحرين جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تطوير التشريعات والقوانين وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، ممّا يُعزز من تنافسية البحرين كوجهةٍ استثماريةٍ مميزةٍ في المنطقة.

وتُعدّ هذه القفزة النوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دليلًا قاطعًا على ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد البحريني وبيئة الاستثمار الجاذبة التي توفرها المملكة.

وتُؤكد هذه النتائج على التزام البحرين بمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية للوصول إلى مستقبلٍ أكثر ازدهارًا واستدامةً.