السعودية تتصدر سوق الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط في 2023

احتلت السعودية المركز الأول من حيث الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط في عام 2023، حيث سجلت أكبر عدد من الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة بـ 36 طرحًا، وفقًا لتقرير TransAct Middle East الصادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز.

وعلى الرغم من مكانة السعودية، الرائدة في الاكتتابات العامة الأولية، فقد انخفض هذا الرقم من 41 اكتتابًا عامًا أوليًا في العام السابق.

السعودية تتصدر الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط

وكان الطرح العام الأولي لشركة التنقيب عن النفط Ades Holding هو الأكبر في المملكة بقيمة 1.2 مليار دولار، تليها شركة SAL السعودية للخدمات اللوجستية، التي جمعت 700 مليون دولار.

جدير بالذكر أن قيادة السعودية لجدول الاكتتابات الأولية تعود إلى حد كبير إلى الارتفاع الكبير في الإدراجات في سوق “نمو”، وهي السوق الموازية لتداول للشركات الأصغر حجماً، والأكثر خطورة والتي في مرحلة مبكرة.

سوق “نمو”، هو سوق مفتوح فقط للمستثمرين المؤهلين ولديه متطلبات إدراج، وإفصاح أسهل.

نشاط قوي في 2024 بالشرق الأوسط

“نتوقع أن يستمر نشاط الاكتتاب العام في السعودية قويًا في 2024 مع قيام الحكومة بخصخصة أصول الدولة وتشجيع القطاع الخاص”، وفق تصريحات عماد مطر، رئيس خدمات المعاملات في بي دبليو سي الشرق الأوسط.

وأشار تقرير شركة برايس ووترهاوس كوبرز، إلى احتمال بيع أسهم ثانوية في أرامكو، وهو ما قد يؤدي إلى جمع شركة النفط العملاقة ما يصل إلى 20 مليار دولار.

وتجري شركة النفط المملوكة للدولة حاليًا محادثات مع البنوك الاستثمارية الكبيرة لدعم عملية البيع.

ولا يزال سوق الاكتتابات العامة المحلية قويًا في الربع الأول من عام 2024، حيث ظهرت قناة MBC الإقليمية لأول مرة على تداول في يناير في طرح عام أولي بقيمة 222 دولارًا أمريكيًا.

وتم طرح شركة Avalon Pharma للاكتتاب العام في السوق الرئيسية وسيبدأ تداول أسهم Moderns Mills اليوم مع اختتام الاكتتاب العام.

وقد ظهر كل من مستشفى المداواة الطبي التخصصي، وشركة بان جلف للتسويق لأول مرة في سوق “نمو”.