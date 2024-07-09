الاقتصاد الأخضر الثاني في العائدات.. حقق 198% في 10 سنوات

شهدت أسهم شركات الاقتصاد الأخضر، عوائد سوقية إجمالية بلغت 198% على مدى العقد الماضي، مما يجعل القطاع ثاني أفضل قطاع للأسهم أداء، بعد التكنولوجيا، على مدى العقد الماضي.

وقد عرّفت بورصة لندن (LSEG)، “الاقتصاد الأخضر”، بأنه يشمل الشركات التي تولد إيرادات من مصادر الطاقة المتجددة، والتعدين، ومعالجة المعادن الحيوية، وقدرت أن هذا الاقتصاد بشكل عام يبلغ إجمالي قيمته السوقية الآن 7.2 تريليون دولار.

الاقتصاد الأخضر يحقق معدل نمو سنوي مركب 14%

وأظهر تقرير بورصة لندن (LSEG)، أن الاقتصاد الأخضر شهد معدل نمو سنوي مركب بنسبة 14% على مدى السنوات العشر الماضية، حسبما ذكرت بلومبرغ، الثلاثاء، نقلا عن تقرير من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG).

وفي تحليلها، استخدمت بورصة لندن (LSEG)، مؤشر “فوتسي راسل للفرص البيئية”، FTSE Russell Environmental Opportunities All Share Index كمعيار لقطاع الاقتصاد الأخضر.

وقالت بورصة لندن (LSEG)، إن هذا المؤشر تفوق في الأداء على مؤشر FTSE Global All Cap بنسبة 82% منذ عام 2008.

أداء شركات كفاءة الطاقة أفضل من الطاقة المتجددة

وأضافت بورصة لندن (LSEG)، أن أداء أسهم شركات الطاقة المتجددة، كانت متأخرة في أداء الأسهم الأخضر، لكن التحول في مجال الطاقة يمثل “قوة هائلة” يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في السنوات المقبلة.

ويشير التقرير إلى أنه على مدى العقد الماضي، كانت أفضل الأسهم الخضراء أداءً،، هي الشركات التي تعمل في المقام الأول في مجال كفاءة الطاقة وإدارتها، وفقا لـ”Oil Price”.

رياح معاكسة للنمو المستدام في أداء الأسهم

وعلى الرغم من التوقعات الوردية عموما للاقتصاد الأخضر، هناك رياح معاكسة للنمو المستدام في أداء الأسهم، ووتيرة التحول في مجال الطاقة.

وقال جاكو كوروشي، الرئيس العالمي لأبحاث الاستثمار المستدام في بورصة لندن (LSEG)، لبلومبرغ، إن هذه الرياح المعاكسة، تشمل التعريفات التجارية التي يمكن أن تبطئ طرح تقنيات الطاقة النظيفة.

صراع الحوافز والتعريفات من يربح؟

ومن المتوقع أن تؤدي الحوافز التي تقدمها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي لتصنيع الطاقة الخضراء المحلية إلى تعزيز النمو، لكن التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية يمكن أن تقوض أهداف الطاقة النظيفة وتؤدي إلى اتساع الخلافات التجارية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، قالت الصين، إنها تمضي في تحقيقات مكافحة الإغراق لواردات الاتحاد الأوروبي، حيث دخل الخلاف الجمركي مرحلة جديدة مع بدء فرض تعريفات الاتحاد الأوروبي المؤقتة على واردات الكهرباء المصنوعة في الصين.