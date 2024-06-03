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الاقتصادات الناشئة.. توقعات بارتفاع تدفقات الاستثمارات 32% في 2024

توقعات بتدفق استثمارات بقيمة 903 مليارات دولار إلى الاقتصادات الناشئة.. تعرف إلى حصة المنطقة منها.

فريق التحرير by فريق التحرير
الاقتصادات الناشئة.. توقعات بارتفاع تدفقات الاستثمارات 32% في 2024
الاقتصادات الناشئة.. توقعات بارتفاع تدفقات الاستثمارات 32% في 2024

من المتوقع أن تجتذب الاقتصادات الناشئة تدفقات رأسمالية بقيمة 903 مليارات دولار هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32% على أساس سنوي، بفضل انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة التدفقات النقدية إلى محافظ الأسهم، وفقا لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي.

وجاء في التقرير الذي نقلته رويترز، أن “سيناريو نمو الاقتصاد العالمي يرسم صورة إيجابية لتدفقات رأس المال إلى الاقتصادات الناشئة“.

توقعات تدفق الاستثمارات إلى الاقتصادات الناشئة في المنطقة

الاقتصادات الناشئة.. توقعات بارتفاع تدفقات الاستثمارات 32% في 2024

ومن المتوقع أن تستحوذ كل من السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، على 80% من إجمالي تدفقات رأس المال إلى الشرق الأوسط، ويرجع الفضل في ذلك إلى الاستثمار الإماراتي البالغ 35 مليار دولار في رأس الحكمة، والذي تعتقد الحكومة المصرية أنه قد يجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تقدر بنحو 150 مليار دولار.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل، يعتقد معهد التمويل الدولي أننا سنشهد نحو 149 مليار دولار من صافي تدفقات رأس المال الأجنبي في عام 2025، ارتفاعًا من 115 مليار دولار في العام الماضي.

أسباب زيادة التدفقات الرأسمالية إلى الاقتصادات الناشئة

الاقتصادات الناشئة.. توقعات بارتفاع تدفقات الاستثمارات 32% في 2024

وأضاف معهد التمويل الدولي، أن توقعات التدفقات الواردة تتوقف على النمو الاقتصادي المتسارع في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى التخفيضات “الكبيرة” في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.

وتستند توقعات المعهد، إلى افتراض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا العام، ثم يخفض أسعار الفائدة إلى 3.7% بحلول نهاية عام 2025، إلى جانب بدء تخفيضات أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة في يونيو أو يوليو المقبلين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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