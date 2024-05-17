12 رخصة تعدينية جديدة تُحفز الاستثمار في قطاع التعدين السعودي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن إصدار 12 رخصة تعدينية جديدة لتحفز الاستثمار خلال شهر مارس 2024، وذلك في إطار جهودها لتعزيز قطاع التعدين في المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030.

وتضمنت الرخص الجديدة 10 رخص محجر مواد بناء، ورخصة واحدة فائض خامات معدنية، ورخصة واحدة استطلاع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس الماضي إلى 2453 رخصة.

وتتصدر رخص محاجر مواد البناء المشهد بـ 1587 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 602 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ 195 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 43 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ 26 رخصة.

الاستثمار التعديني

وأوضح جراح بن محمد الجراح، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، تهدف إلى تنظيم عملية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل هذه الأنواع رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة الاستغلال، ورخصة منجم صغير مـن الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة.

كما تضمن رخصة محجر مواد بناءمخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، ورخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.

وأكد الجراح أن الوزارة تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وتهدف الوزارة إلى تحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة في المملكة التي تقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.

وتنتشر هذه الثروات في أكثر من 5300 موقع، مما يجعلها فرصة استثمارية ضخمة لتنويع الاقتصاد السعودي وخلق المزيد من فرص العمل.