بيتكوين: هل حان وقت الارتفاع؟

شهدت العملة المشفرة “بيتكوين” ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها خلال الأيام الماضية، حيث اقتربت من مستوى 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ شهر تقريبًا. يأتي هذا الارتفاع وسط استقرار تدفقات أموال المستثمرين للصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تحتفظ بالعملة المشفرة، وارتفاع الشهية للمخاطرة عبر الأسواق المالية.

الاستثمار في بيتكوين.. فرص ومخاطر

تتوقع بعض التوقعات أن بيتكوين على وشك استئناف مسيرتها الصعودية بعد أن تضاءلت أخيرًا التدفقات الخارجة من صندوق “غراي سكيل بيتكوين تراست”.

ويرجح خبراء أن هذا الارتفاع قد يستمر ليصل إلى مستوى 50 ألف دولار، مدعومًا بحدث “تنصيف” بيتكوين المقرر في نيسان/أبريل المقبل.

ما هو تنصيف بيتكوين؟

يحدث تنصيف بيتكوين كل 4 سنوات، حيث يتم تقليص كمية العملة التي تتلقاها شركات التعدين لتشغيل أجهزة الكمبيوتر التي تستهلك الطاقة بكثافة وتعمل على تأمين الشبكة. ويهدف هذا الحدث إلى الحد من معروض بيتكوين عند 21 مليون رمز.

هل الاستثمار في بيتكوين مناسب؟

يُعدّ الاستثمار في بيتكوين فرصةً مثيرة للاهتمام، لكنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. فالعملات المشفرة هي سوق ناشئ ذو تقلبات عالية، مما يعني أن أسعارها قد ترتفع أو تنخفض بشكل كبير في أي وقت.

الارتفاعات الصاروخية

في عام 2013، ارتفعت قيمة بيتكوين بشكلٍ ملحوظٍ لأول مرة، حيث وصلت إلى 100 دولار. ثم تلا ذلك ارتفاعٌ هائلٌ في عام 2017، حيث وصلت قيمة العملة إلى 20 ألف دولار.

الانخفاضات الحادة

وشهدت بيتكوين أيضًا انخفاضاتٍ حادةً في قيمتها. ففي عام 2018، انخفضت قيمة العملة بنسبة 80%، لتصل إلى 3100 دولار.

في عام 2019، استقرت قيمتها نسبياً، حيث تراوحت بين 3000 دولار و 14000 دولار.

الارتفاعات الجديدة

مع بداية عام 2023، بدأت بيتكوين رحلةً صعوديةً جديدةً، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 160% تقريبًا، لتصل إلى 45 ألف دولار.

التحذيرات

على الرغم من التوقعات الإيجابية، إلا أنه من المهم تذكر أن العملات المشفرة هي سوق ناشئ ذو تقلبات عالية. لذلك، يجب على المستثمرين توخي الحذر قبل الاستثمار في بيتكوين، وعدم استثمار أكثر مما يمكنهم تحمل خسارته.

قبل الاستثمار في بيتكوين، تأكد من:

فهم المخاطر : لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. إجراء البحث : تعرّف على تقنية “بلوكتشين”.

: تعرّف على تقنية “بلوكتشين”. تنويع محفظتك: لا تضع كل أموالك في بيتكوين.

بيتكوين هي أداة استثمارية قوية، لكنها ليست مناسبة للجميع. تأكد من فهم المخاطر قبل اتخاذ قرار الاستثمار.