22 % تراجعا في قيمة الاستثمار المباشر في أفريقيا.. ضربة “قاسية”

لم يكن العام 2023 هو الأفضل في تاريخ الاستثمار المباشر في أفريقيا، حيث شهد انخفاضا كبيرا قدره 28% على أساس سنوي في عدد الصفقات، مع 450 صفقة، وبتراجع 22% على أساس سنوي في القيمة، والتي بلغت نحو 5.9 مليار دولار.

ورغم أن قيمة صفقات الاستثمار المباشر في أفريقيا، ارتفعت بنسبة 35% على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2023، إلا أن محصلة العام كله استمرت سلبية.

وارتفعت بنسبة 35% على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2023، بفضل مشروعي بنية تحتية كبيرين في قطاع الطاقة المتجددة بجنوب أفريقيا، تجاوزت قيمة كل منهما 250 مليون دولار، ويمثلان وحدهما 27% من القيمة الإجمالية للاستثمار خلال الفترة.

أكبر انخفاض لصفقات الاستثمار المباشر في أفريقيا

وتسبب تباطؤ تمويلات رأس المال المغامر، والصفقات الكبرى، في أكبر انخفاض لعدد صفقات الاستثمار المباشر في أفريقيا منذ أكثر من عقد، وفق تقرير صادر عن الجمعية الأفريقية للاستثمار المباشر.

فئة الأصول المفضلة للقارة – رأس المال المغامر – شهدت تباطؤا كبيرا على مستوى القارة والمستوى العالمي على حد سواء. ومع ذلك، ساهمت شركات رأس المال المغامر بنسبة 68% من إجمالي حجم الاستثمارات، واستحوذ القطاع المالي على الصدارة.

ظلال ثقيلة على قارة أفريقيا

كان لتحديات الاقتصاد الكلي ثقل كبير، حيث عانت أفريقيا ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 17.8% العام الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد من الزمان، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والغذاء، مع تزايد الاضطرابات في سلاسل التوريد، وانخفاض قيمة العملات أمام الدولار، إضافة إلى “الإسراف المالي” المحلي.

وتحملت العبء الأكبر منطقة شمال أفريقيا من الرياح المعاكسة، حيث تضاعف معدل التضخم إلى 16.6% على أساس سنوي.

عام استثنائي لعمليات التخارج

نشاط التخارج شهد أيضا انخفاضا قدره 48% على أساس سنوي في عام 2023، إذ شهدت القارة 42 عملية تخارج خلال العام، وذلك دون تغيير في المتوسط عن العمليات المسجلة ما قبل عام 2022، والذي بمثابة “عام استثنائي لعمليات التخارج في أفريقيا”، بحسب التقرير.

وكانت منطقة شمال أفريقيا المتضرر الأكبر بسبب عمليات التخارج المحدودة في مصر سوق التخارج الرئيسي في أفريقيا، أما جنوب أفريقيا فقد أظهرت مرونة مع انخفاض بنسبة 17% فحسب، بينما ظلت مبيعات المشترين وسيلة التخارج الأكثر شيوعا.

عكس الاتجاه

صمدت عمليات جمع الأموال المؤقتة، إذ حقق مديرو الصناديق التي تركز على أفريقيا رقما قياسيا بلغ 40 إغلاقا مؤقتا بقيمة 3 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى حتى تاريخه.

وفي حين انخفض إجمالي جمع الأموال للعام الثاني، شهد الاتجاه العام تراجع الصناديق الكبيرة لصالح الصناديق الأصغر التي شكلت 65% من إجمالي الصناديق المغلقة، بنمو قدره 1.6 مرة في الحجم، و2.6 مرة في القيمة.