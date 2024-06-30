كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة خلال الربع الأول من عام 2024.

ووفقًا للبيانات، بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 9.5 مليار ريال، مما يمثل زيادة بنسبة 5.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت 9 مليارات ريال.

كما ارتفعت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الداخلة إلى الاقتصاد السعودي إلى 17 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024، بزيادة طفيفة بنسبة 0.6% مقارنة بـ 16.9 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023.

في المقابل، شهدت التدفقات الاستثمارية الخارجة من المملكة انخفاضًا بنسبة 5.1%، حيث بلغت 7.5 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 8 مليارات ريال سعودي في نفس الفترة من العام السابق.

أبرز النقاط:

نمو بنسبة 5.6% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

9.5 مليارات ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

17 مليار ريال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الداخلة.

7.5 مليار ريال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الخارجة.