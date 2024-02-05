

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة إطلاق النسخة الثانية من “منتدى الصندوق والقطاع الخاص“، الفعالية الأبرز في المملكة، والتي ستجري في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض في الفترة من 6 إلى 7 فبراير 2024.

تهدف هذه الفعالية الكبيرة إلى تعزيز الشراكات وتوسيع فرص التعاون مع القطاع الخاص، وذلك تحقيقًا لاستراتيجية الصندوق الهادفة إلى زيادة المساهمة المحلية في مشاريعه وشركاته إلى 60% بحلول نهاية عام 2025.



من خلال حضور عدد كبير من الوزراء، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، يعد المنتدى منصة حيوية لأكثر من 8000 مشارك من القطاع الخاص، بما في ذلك رؤساء تنفيذيين وقادة أعمال.

ستقدم الفعالية أيضًا معرضًا يضم أكثر من 100 جناح لشركات القطاع الخاص، مما يوفر فرصة فريدة للتبادل التجاري والابتكار.



يأتي هذا المنتدى كجزء من جهود الصندوق وشركاته لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي، وتعزيز قدراته التنافسية والابتكارية. ومن خلال إطلاق برامج ومبادرات جديدة، يسعى الصندوق إلى تعزيز تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.



سيشمل جدول الفعاليات مناقشات حول محاور استراتيجية متنوعة، بما في ذلك تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص والجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية 2030.

كما سيتناول المنتدى الحلول التمويلية للمقاولين ويقدم لمحة حول مستقبل القطاعات الجديدة في المملكة ودور القطاع الخاص في تعزيز سلسلتي القيمة والإمداد.

يطلق #صندوق_الاستثمارات_العامة أعمال النسخة الثانية من #منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص، الفعالية الأكبر من نوعها في المملكة والمعرض المصاحب، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وذلك على مدى يومي 6 – 7 فبراير 2024. — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) February 5, 2024