فريق التحرير by فريق التحرير

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“الاستثمارات العامة”: 3.1 مليار ريال من أول إصدار سندات بالجنيه الإسترليني

تمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم نجاحه في تسعير أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، (ما يعادل 3.1 مليار ريال سعودي تقريبا) وذلك ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل.

وشهد العرض اكتتاباً تجاوز 6 أضعاف إجمالي الإصدار، وتكوّن من الشرائح التالية:

  • 300 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.44 مليار ريال سعودي تقريباً) لسندات مدتها 5 أعوام.
  • 350 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.68 مليار ريال سعودي تقريباً) لسندات مدتها 15 عاماً.
صندوق الاستثمارات العامة

وتمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة، وتشمل المصادر الأخرى:

  • الأرباح المحتفظ بها من الاستثمارات.
  • ضخ رؤوس الأموال من الحكومة.
  • الأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق.
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فريق التحرير

فريق التحرير

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