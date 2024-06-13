صندوق الاستثمارات العامة السعودي يكشف عن خطط استثمار 15 مليار دولار في البرازيل

قال ألكسندر سيلفيرا، وزير الطاقة البرازيلي، الأربعاء، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم استثمار 15 مليار دولار في البرازيل، في مشروعات البنية التحتية، والهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة.

وأضاف وزير الطاقة البرازيلي، للصحفيين في ريو دي جانيرو، إن مسؤولي “صندوق الاستثمارات العامة السعودي”، كشفوا عن خططه للاستثمار في هذه المشروعات، خلال اجتماعات مع مسؤولي الحكومة البرازيلية.

ولم يقدم سيلفيرا، تفاصيل أخرى حول موعد ضخ الاستثمارات، حسب رويترز.

الاهتمام بالاستثمار في البرازيل

وكان ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد أكد -في وقت سابق- من الأربعاء، على رغبة الصندوق، في زيادة استثماراته في البرازيل، وخاصة بقطاعات التعدين، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، وكرة القدم.

وأضاف الرميان، خلال كلمته في “قمة الأولوية” المنعقدة في “ريو دي جانيرو”، أن الاستثمارات الخارجية للصندوق، تصل إلي 200 مليار دولار، بما يوازي 20% من الأصول التي يديرها.

استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشركات البرازيلية

ويساهم الصندوق السيادي السعودي، في عدد من المشروعات المشتركة، مع شركات برازيلية، منها:

استحوذ مشروع مشترك سعودي، في أبريل الماضي، على 10% من وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة التعدين البرازيلية فالي.

والمشروع المشترك السعودي، يساهم فيه الصندوق، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”.

أحد الشركات التابعة للصندوق، تساهم في مشروع مشترك مع شركة الصناعات الغذائية البرازيلية “بي.آر.إف”، لتصنيع منتجات الدواجن في السعودية.