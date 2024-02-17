الاستثمارات الألمانية في الصين تصل لمستوى قياسي مرتفع

سجلت الاستثمارات الألمانية المباشرة في الصين مستوى قياسيا جديدا خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي الاستثمارات إلى نحو 12.7 مليار دولار، وفقا لبيانات رسمية من البنك المركزي الألماني، معهد آي.دبليو.

وقدرت رويترز، إجمالي الزيادة في الاستثمارات الألمانية في الصين بنحو 4.3% عن المستوى المسجل في عام 2022، وأشارت إلى أن الشركات الألمانية تواصل ضخ استثماراتها بكثافة في الصين، على الرغم من مناشدات حكومية للشركات تتعلق بضرورة خفض استثماراتها في الصين

واستثمرت الشركات الألمانية في الصين في السنوات الثلاث الماضية بقدر ما استثمرته في السنوات الست السابقة، وفقا لتقرير معهد آي دبليو، الذي أكد أن الاستثمارات الألمانية في الصين في السنوات الأربع الماضية تم تمويلها بالكامل من خلال الأرباح المعاد استثمارها، كما سحبت الشركات رؤوس أموالها.

وأظهرت دراسة أجرتها غرفة التجارة الألمانية في الصين ونشرت الشهر الماضي أن نسبة الشركات الألمانية التي خرجت من السوق الصينية أو تفكر في ذلك تضاعفت إلى 9% في السنوات الأربع الماضية .

116 مليار يورو استثمارات ألمانيا

وأشار تقرير معهد آي.دبليو، انخفاض إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الألماني خلال عام 2023 إلى نحو 116 مليار يورو، بعدما كان يتجاوز 170 مليار يورو خلال عام 2022.

ووصل الاستثمار الألماني في الصين كحصة من إجمالي الاستثمارات الألمانية في الخارج خلال عام 2022 إلى 10.3% وهو ما يعد أعلى مستوى منذ 10 سنوات، في حين ظلت الاستثمارات الألمانية المباشرة في عدد أخر من دول آسيا ثابتة عند مستوى 8%.

وظلت الصين الشريك التجاري الأكثر أهمية للعام الثامن على التوالي في عام 2023، وفقًا لأرقام مكتب الإحصاء الأولية.

تحذيرات حكومية

ومنتصف العام الماضي، تبنت الحكومة الألمانية استراتيجية خاصة في التعامل مع الصين، حيث حذرت الحكومة الشركات المستثمرة في الصين أنها “أي الحكومة” لن تتحمل الفاتورة إذا وقعت الشركات ضحية للمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك للشركات التي تعتمد بشكل مفرط على الصين، إنها “سيتعين عليها أن تتحمل المزيد من المخاطر المالية بنفسها” في المستقبل.

وترفض الاستراتيجية الألمانية، الانفصال عن الصين، لكنها تشدد على ضرورة التخلص من المخاطر، بما يعني حاجتها إلى التنويع في سلاسل التوريد، بما يضمن تقليل تعرضها للصدمات الخارجية.

ووصف الاتحاد الأوروبي الصين بأنها منافس اقتصادي في عام 2019، وروجت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لفكرة “إزالة المخاطر” عن القطاعات الاقتصادية الأكثر حساسية في الكتلة للحد من اعتمادها على الصين.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، قال إن الجزء الأكبر من العمل على تقليل الاعتماد على الصين يجب أن يقع على عاتق الشركات وليس الحكومات.

وفي تقرير لفاينانشال تايمز الأمريكية قالت إن حجم التجارة الثنائية بين الصين وألمانيا بلغ خلال عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 300 مليار يورو العام الماضي.