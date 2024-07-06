الاتصالات السعودية توقف محادثات شراء أعمال “ألتيس” في البرتغال

ذكرت صحيفة “إيكو” الاقتصادية الإلكترونية أن شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” ورجل الأعمال البارز في قطاع الاتصالات باتريك دراحي أوقفا المحادثات الحصرية حول بيع الأعمال التابعة لمجموعة “ألتيس” المملوكة لدراحي في البرتغال للشركة السعودية، كما اوردت وكالة “رويترز”.

ونقل تقرير “إيكو” عن مصدرين مطلعين لم يفصح عن هويتيهما أن الشركة السعودية عرضت 8 مليارات يورو (8.66 مليار دولار) لشراء فرع “ألتيس” في البرتغال لكن المحادثات حول السعر النهائي على مدى الأسبوعين الماضيين أفضت إلى انهيار المفاوضات.

وأحجم متحدث باسم ألتيس البرتغال عن التعليق، كما أحجمت “إس تي سي” عن التعقيب أيضاً.

و”ألتيس” البرتغال هي أكبر شركة اتصالات في البلاد وتدير خدمات خطوط ثابتة ومحمولة وبث تلفزيوني مدفوع، إضافة إلى ملكية شبكة ألياف مع شركة بنية تحتية تابعة لمورغان ستانلي.

ويتطلع دراحي إلى بيع الشركة البرتغالية التابعة لتقليص ديون إمبراطورية “ألتيس” العابرة للأطلسي، التي تبلغ حاليا نحو 60 مليار دولار، وفقاً لأحدث النتائج المالية للمجموعة.