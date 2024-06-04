الاتصالات السعودية تدرس شراء “يونايتد غروب” بـ 8.7 مليار دولار

نقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة إن مجموعة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) في مرحلة مبكرة من النظر في عرض محتمل لشراء شركة الاتصالات والخدمات التلفزيونية المدفوعة الأوروبية “يونايتد غروب”.

وقال مصدران إن “بي.سي بارتنرز” البريطانية التي استحوذت على “يونايتد غروب” في عام 2019 من “كيه.كيه.آر” تعمل حالياً مع مستشارين بشأن عملية بيع من المقرر أن تبدأ في الأسابيع المقبلة.

وقال المصدر الثالث إن “إس.تي.سي” السعودية في مرحلة مبكرة من العمل على هذه الصفقة والتي قد تؤدي أو لا تؤدي إلى تقديم عرض رسمي.

وقال أحد المصادر إن الصفقة ربما تصل بقيمة “يونايتد غروب” إلى نحو ثمانية مليارات يورو (8.7 مليار دولار) شاملة الديون.

لكن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية الأمر، نبهت إلى أن الصفقة غير مؤكدة بعد وربما لن تتم.

وأحجم متحدثون باسم “إس.تي.سي” و”بي.سي بارتنرز” عن التعليق.