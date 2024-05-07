الاتحاد للطيران تمضي قدمًا في الاكتتاب العام المخطط له

أفادت تقارير أن شركة الاتحاد للطيران، عينت بنك أبوظبي التجاري، وبنك أوف أمريكا، وبي إن بي باريبا، ومورغان ستانلي، كمديري دفاتر مشتركين للطرح العام الأولي القادم، المتوقع إجراؤه في نهاية هذا العام، حسبما ذكرت بلومبرغ نقلاً عن أشخاص تقول إنهم على دراية بالأمر.

طرح أسهم الاتحاد للطيران نهاية العام

ومن المتوقع أن تجمع شركة الاتحاد للطيران، من الطرح ما يصل إلى مليار دولار، بحسب المصادر التي لم تكشف عن حجم وتوقيت الطرح على وجه التحديد.

وأجرت الشركة القابضة “ADQ” ( أحد الصناديق السيادية الإماراتية)، محادثات في وقت سابق من شهر مارس مع البنوك بشأن الإدراج المحتمل الذي قالت المصادر إنه قد يتم “في أقرب وقت هذا العام”.

مستشارو الاكتتاب العام في السابق

وكان الصندوق السيادي الإماراتي، قد اختار في السابق سيتي جروب، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول كمستشارين للاكتتاب العام لشركة الطيران، وقام بتعيين روتشيلد وشركاه كمستشار مالي مستقل.

وتتطلع “ADQ”، إلى متابعة الاكتتاب العام التقليدي، والإدراج المباشر.

وتم نقل الملكية الكاملة لشركة الاتحاد للطيران إلى القابضة ADQ، من المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أكتوبر 2022.

وشهدت شركة الطيران العام الماضي نموًا في صافي دخلها بمقدار 5 أضعاف، حيث قال الرئيس التنفيذي أنتونوالدو نيفيس إنها تعزز الربحية استعدادًا لاحتمال طرح عام أولي.

أول شركة طيران تطرح أسهمها في الخليج

وقد تصبح الاتحاد للطيران، أول شركة طيران خليجية كبرى تتداول أسهمها علناً إذا تم الطرح العام الأولي.

وتستعد شركة طيران ناس السعودية منخفضة التكلفة أيضًا لطرح أسهمها للاكتتاب العام هذا العام، حيث تستغل غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، والسعودي الفرنسي كابيتال، للاكتتاب العام الأولي القادم في الرياض.