الإمارات ثاني أكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 مع 1280 مشروعاً، بارتفاع بنسبة 36% على أساس سنوي، وفقاً لتقرير بنك الإمارات دبي الوطني.

الإمارات ثاني أكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لدولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 15.08 مليار دولار.

دبي تتصدر المدن في تدفقات الاستثمارات الأجنبية

دبي، حافظت دبي على صدارتها بين المدن بأكثر من ألف مشروع، بينما احتلت أبوظبي المركز السادس عالمياً بعدد 172 مشروعاً.

كما تصدرت دبي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 6.81 مليار دولار، تليها أبوظبي بـ 4.48 مليار دولار، بحسب التقرير.

وحصلت الشارقة على 2.75 مليار دولار، مدعومة بشكل رئيسي باستثمار شركة إنفينيت للتعدين والطاقة، ومقرها الهند في مصفاة جديدة في المنطقة الحرة بالحمرية.

قطاع خدمات الأعمال يتصدر

حصل قطاع خدمات الأعمال على الحصة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، مع 383 مشروعًا خلال العام، يليه قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بعدد 269 مشروعا، وقطاع الخدمات المالية، بعدد 131 مشروعا، وقطاع المعدات الصناعية، بعدد 81 مشروعا، وقطاع العقارات، بعدد 54 مشروعا. واجتذب الفحم، والنفط، والغاز، معظم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 2.6 مليار دولار، ويرجع ذلك في الغالب إلى مصفاة الحمرية البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار، وفقا للتقرير.

ومن خلال 60 مشروعًا، كانت دبي المدينة الرائدة في مشاريع المقر الرئيسي الجديد، متفوقة على سنغافورة (40 مشروعًا)، ولندن (31).

الثالثة عالميا في جذب المقرات الرئيسية

واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث عالمياً، مع وجود 76 مشروعاً رئيسياً للمقرات الرئيسية، بينما احتلت المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، المركزين الأول، والثاني.

وأرجع التقرير الفضل في ذلك إلى الإصلاحات التنظيمية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، قائلا: “إن إدخال الإصلاحات التنظيمية، بما في ذلك السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ في قطاعات محددة، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتبسيط إجراءات الترخيص، عزز بشكل كبير جاذبية الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين الدوليين.

عوامل جذب المستثمرين الأجانب

وأضاف التقرير: “لم تسهل هذه التغييرات سهولة ممارسة الأعمال فحسب، بل عززت أيضًا الثقة بين المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بحماية استثماراتهم”.

وأوضح، سيساعد “التضافر بين تحسن ظروف الاستثمار، والشراكات التجارية القوية” في الحفاظ على زخم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحقيق هدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2031، وفقاً لبنك الإمارات دبي الوطني.