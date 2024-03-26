الإمارات واحدة من أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا

من المتوقع أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال الـ5 سنوات المقبلة، مع تركيز الاستثمارات، على الخدمات اللوجستية، والزراعة، والطاقة المتجددة.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، تعهدات استثمارية بقيمة 44.5 مليار دولار في جميع أنحاء أفريقيا العام الماضي، مع استثمارات رئيسية في السودان، وإثيوبيا، وزامبيا، ودول أخرى، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، واستخراج الموارد، لتتنافس على النفوذ الاستثماري مع لاعبين راسخين مثل فرنسا، والصين، حسبما ذكرت بلومبرغ.

في الشهر الماضي، قامت أبوظبي، بصفقة استثنائية لإنقاذ الاقتصاد المصري بقيمة 35 مليار دولار، وهو رقم يمثل 7٪ من الناتج الاقتصادي السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات من أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر

خلال 2022، تصدرت دولة الإمارات، لأول مرة تصنيفات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، إثر تعهدها بضخ 52.8 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يتجاوز مساهمات الصين بـ20 مرة ومساهمات أمريكا بـ7 مرات، وفقًا لبياناتfDi Markets.

ووسعت خطة الإنقاذ المصرية الشهر الماضي، استراتيجية أبوظبي، المتمثلة في تقديم شرايين حياة مالية كبيرة للدول الأفريقية، بعد أن قدمت في السابق لمساعدة السودان، وإثيوبيا.

توقيع عشرات اتفاقيات الاستثمارمع دول أفريقيا

إضافة إلى توقيع الإمارات عشرات اتفاقيات الاستثمار منذ عام 2019 مع دول أبعد، مثل زامبيا وزيمبابوي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما ركزت الشركات الإماراتية، في خططها الاستثمارية على الاقتصادات الأفضل نمواً في أفريقيا، وفقاً لسانديل هلوفي، رئيس الحكومة والبنية التحتية في EY Africa.

وتضم اقتصادات مصر، والمغرب، وجنوب أفريقيا، وكينيا، التي أصبحت في فبراير الدولة السادسة التي توقع اتفاقية تجارة حرة خاصة مع الإمارات.

مشروعات شركة AMEA Power في أفريقيا

وتخطط شركة AMEA Power LLC، ومقرها دبي، والتي تقوم بتطوير مشاريع في أكثر من 12 دولة أفريقية، لإنفاق مليار دولار على مشاريع الطاقة المتجددة في القارة هذا العام.

وسيكون النحاس، والليثيوم، والكوبالت، من وسط وجنوب أفريقيا حاسماً سواء بالنسبة للتحول إلى الطاقة الخضراء الذي تأمل دولة الإمارات العربية المتحدة في قيادته أو لجهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، والغاز، الذي غذى صعودها السريع.

وفي نوفمبر الماضي، دفعت الشركة الدولية القابضة 1.1 مليار دولار مقابل حصة قدرها 51% في مناجم موباني للنحاس في زامبيا.

وفي سبتمبر، عززت قمة المناخ الأفريقية التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وهو المؤتمر الذي انعقد في كينيا والذي سبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذي استضافته دبي، والذي أعلن فيه رئيس COP28 الدكتور سلطان الجابر عن تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار للمناخ في القارة.

واشترت “مصدر” أيضًا حصة في شركة الطاقة المتجددة بجنوب إفريقيا، وهي إحدى أكبر شركات الطاقة الخضراء في أفريقيا، “ليكيلا باور”، في عام 2022.