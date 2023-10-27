الإمارات ومصر والسعودية الأكثر استقطاباً للإستثمارات الأمريكية عربياً

قفزت الإستثمارات الأمريكية المباشرة في الدول العربية بنسبة 56,7% بواقع 29,5 مليار دولار من 52 مليار دولار بنهاية عام 2021 إلى 81,5 مليار دولار بنهاية عام 2022، وفق تحليل “أريبيان بزنس” للبيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

واحتلت الإمارات المركز الأول عربياً في استقطاب الإستثمارات الأمريكية المباشرة بقيمة 16,86 مليار دولار، ثم مصر بقيمة 12,7 مليار دولار والسعودية بقيمة 12,21 مليار دولار.

وقد توزعت الإستثمارات الأمريكية المباشرة في الدول العربية كالآتي:

الإمارات : 16,86 مليار دولار (2022) مقابل 15,98 مليار دولار في 2021.

مصر: 12,7 مليار دولار (2022) مقابل 11,7 مليار دولار في 2021.

السعودية : 12,21 مليار دولار (2022) مقابل 12,45 مليار دولار في 2021.

قطر : 3,91 مليار دولار (2022) مقابل 3,48 مليار دولار في 2021.

عمان: 2,26 مليار دولار (2022) مقابل 2,10 مليار دولار في 2021.

العراق : 997 مليون دولار (2022) مقابل 1,45 مليار دولار في 2021.

الجزائر : 963 مليون دولار (2022) مقابل 2,23 مليار دولار في 2021.

الكويت : 685 مليون دولار (2022) مقابل 621 مليون دولار في 2021.

ليبيا : 355 مليون دولار (2022) مقابل 325 مليون دولار في 2021.

المغرب : 379 مليون دولار (2022) مقابل 385 مليون دولار في 2021.

لبنان : 304 ملايين دولار (2022) مقابل 281 مليون دولار في 2021.

الأردن : 190 مليون دولار (2022).

البحرين : 155 مليون دولار (2022) مقابل 838 مليون دولار في 2021.

تونس : 130 مليون دولار (2022) مقابل 133 مليون دولار في 2021.

اليمن : 37 مليون دولار (2022).

الإستثمارات العربية المباشرة في الولايات المتحدة

أما الإستثمارات العربية المباشرة في الولايات المتحدة فقد بلغت 31 مليار دولار بنهاية عام 2022 مقابل 29,3 مليار دولار في عام 2021، أي بارتفاع نسبته 5,8% وبواقع 1,7 مليار دولار.

وقد توزعت الإستثمارات العربية المباشرة في الولايات المتحدة كالآتي:

الإمارات: 22,62 مليار دولار (2022) مقابل 21,18 مليار دولار في 2021.

السعودية: 6,79 مليار دولار (2022) مقابل 6,35 مليار دولار في 2021.

الكويت: 1,40 مليار دولار (2022) مقابل 1,43 مليار دولار في 2021.

البحرين: 124 مليون دولار (2022) مقابل 300 مليون دولار في 2021.

مصر: 49 مليون دولار (2022) مقابل 46 مليون دولار في 2021.

تونس: 49 مليون دولار (2022) مقابل 47 مليون دولار في 2021.