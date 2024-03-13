الإمارات تطور مشاريع في المجر بقيمة 5.5 مليار دولار

وقعت الإمارات العربية المتحدة والمجر اليوم الأربعاء اتفاقاً لتنفيذ مشاريع في بودابست بقيمة 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) منها تطوير أحد أحياء بودابست المتهالكة، وهو المشروع الذي أثار بعض الانتقادات حتى قبل إضفاء الطابع الرسمي عليه، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، بعد توقيع الصفقة مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، إن شركة إيجل هيلز العقارية ستتعاون مع الحكومة في بودابست لتطوير محطة سكة حديد مهجورة جزئياً.

وكانت الحكومة المجرية تخطط لإنفاق حوالي مليار يورو من أموالها الخاصة لتحسين البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة، حسب ما قال يانوس لازار، الوزير المسؤول عن البناء والنقل، في أواخر العام الماضي.

وقال لازار في ذلك الوقت إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أمر ببناء مشروع كبير يذكرنا بدبي من حيث عظمته. وانتقدت حكومة البلدية بدورها المركز الجديد المخطط له باعتباره إضافة غير مرحب بها إلى أفق بودابست التاريخي، الذي لا يتضمن الكثير من ناطحات السحاب المتلألئة التي اشتهرت بها دبي.