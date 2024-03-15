فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات تستقطب 1280 مشروعًا استثماريًا أجنبيًا

تؤكد هذه النتائج على التزام الإمارات بتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التنوع الاقتصادي، مما يُبشر بمستقبل أكثر ازدهارًا للاقتصاد الوطني.

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا استثنائيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعدد 1280 مشروعًا، بزيادة 36% عن عام 2022. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 55.34 مليار درهم (15.08 مليار دولار) بزيادة 33% عن العام السابق.

وتُعزى هذه النتائج المتميزة إلى العديد من العوامل، أهمها:

  • البيئة الاستثمارية الجاذبة
  • التنوع الاقتصادي
  • البنية التحتية المتطورة

دبي وأبوظبي في صدارة الوجهات

حلت إمارة دبي في المرتبة الأولى عالميًا من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة، بواقع 1036 مشروعًا، بزيادة 32% عن عام 2022. بينما احتلت إمارة أبوظبي المرتبة السادسة عالميًا بواقع 172 مشروعًا، بزيادة 74% عن العام السابق.

قطاعات واعدة

استحوذ قطاع خدمات الأعمال على الحصة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بواقع 383 مشروعًا. تلاه قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بـ 269 مشروعًا، ثم قطاع الخدمات المالية بـ 131 مشروعًا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...