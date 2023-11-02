الإمارات تدرس استثمار 50 مليار دولار في الهند

تدرس الإمارات استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في الهند، ثاني أكبر شريك تجاري لها، كجزء من رهان أوسع على أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات ليست علنية، إن من الممكن الإعلان عن تعهدات مؤقتة أوائل العام المقبل.

وسعت الدولتان إلى تعزيز العلاقات الثنائية على مدى العقد الماضي، وتهدفان إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار. وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أخيراً أبوظبي في خامس زيارة إلى الإمارات منذ توليه منصب رئيس الوزراء في عام 2014. وكانت أنديرا غاندي في عام 1981، آخر رئيسة وزراء هندية تزور الإمارات قبل مودي.

وقالت المصادر إن الصفقات التي يتم بحثها، تشمل حصصاً في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والأصول المملوكة للدولة. ومن المرجح أن يتم الإعلان عنها قبل أن يسعى مودي لولاية ثالثة في الانتخابات المقررة العام المقبل. وأضافوا أن بعض الاستثمارات قد تشمل صناديق الثروة السيادية، مثل “جهاز أبوظبي للاستثمار” وشركة “مبادلة” للاستثمار و”أبوظبي القابضة”.

تابعت المصادر أن من غير المرجح أن تتضمن التعهدات جداول زمنية واضحة لجزء كبير من الاستثمارات. ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن حجم أو توقيت الإعلانات.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الإمارات عن خطط لدعم الاقتصاد التركي المحاصر بتعهد استثمار بقيمة 51 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 30 مليار دولار في مجال الطاقة. وأفادت وكالة “بلومبيرغ نيوز” أن المحادثات حول صفقة واحدة في هذا القطاع – مجرد جزء من الدفعة الثنائية الأوسع – قد انهارت.