الإمارات تحافظ على جاذبيتها العالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم خلال عام 2023، حيث زاد عدد هذه المشاريع بنسبة 28% مقارنة بعام 2022.

وجاء هذا النمو القياسي في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 18% خلال العام نفسه.

وأشار تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن الإمارات واصلت الحفاظ على جاذبيتها العالمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، رغم تراجع هذه التدفقات في العديد من مناطق العالم.

وأرجع التقرير هذا الأداء القوي للإمارات إلى عدة عوامل، منها:

البيئة الاستثمارية الجاذبة في الدولة، والتي تتميز بالاستقرار السياسي والاقتصادي، وسهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة.

التنوع الاقتصادي للدولة، والذي يشمل قطاعات متنوعة مثل النفط والغاز، والصناعة، والسياحة، والتجارة.

وتوقع تقرير الأونكتاد أن تستمر الإمارات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات القادمة، وذلك بفضل عوامل جاذبيتها القوية.

تركز هذه الصياغة على النقطة الأساسية للخبر، وهي أن الإمارات جذبت أعلى معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. كما أنها تقصر الخبر على أهم التفاصيل، وهي نسبة النمو في عدد المشاريع، والعوامل التي ساهمت في هذا النمو.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في تصريح نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام” إن الأرقام القياسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي حققتها الدولة في تقرير الأونكتاد تترجم مكانة الدولة التي ترسخ مكانتها عاماً بعد عام مركزاً دولياً للأعمال ووجهة عالمية مفضلة تلتقي وتمتزج فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس الانتعاش القياسي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، حيث تواصل الدولة تخطي المعدلات المسجلة في أغلب مناطق العالم سواء من ناحية النمو الاقتصادي أو بيانات التجارة الخارجية غير النفطية أو قدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يؤكد أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي تتزايد في الاقتصاد الإماراتي وفي سياسات الدولة وبيئتها التشريعية والتزامها بتحقيق النمو المستدام.