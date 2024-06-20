الإمارات الأولى والسعودية الثانية عربياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية

حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة خلال عام 2023 بقيمة 30.68 مليار دولار، مقارنة بـ 22.73 مليار دولار في عام 2022، وفقاً لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” الصادر اليوم، والذي اطلع عليه “أريبيان بزنس”.

وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة خلال عام 2023 بقيمة 12.31 مليار دولار مقارنة مع 28 مليار دولار في عام 2022.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج نحو 22.32 مليار دولار خلال عام 2023 مقارنة مع 24.83 مليار دولار في عام 2022.

وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات السعودية إلى الخارج نحو 16 مليار دولار خلال عام 2023 مقارنة مع 26.96 مليار دولار في عام 2022.

وأظهر تقرير “الأونكتاد” تحت عنوان «تقرير الاستثمار العالمي 2024»، انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023.

واحتفظت الولايات المتحدة الأمريكية والصين وسنغافورة بصدارة المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب بنحو 311 مليار دولار و163 مليار دولار و160 مليار دولار.