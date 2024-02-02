الإمارات الأولى في رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى رصيد استثمار أجنبي مباشر في المملكة العربية السعودية بقيمة بلغت 104 مليارات ريال في عام 2022 ارتفاعاً من 96 مليار ريال في عام 2021، وفق نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وجاء ترتيب بقية الدول الأكثر استثماراً في السعودية كالآتي:

لوكسمبورغ في المركز الثاني برصيد قدره 103 مليارات ريال ارتفاعاً من 50 مليار ريال في عام 2021،

الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث برصيد قدره 77 مليار ريال سعودي ارتفاعاً من 67 مليار ريال في عام 2021،

الكويت في المركز الرابع برصيد قدره 65 مليار ريال من دون تغيير عن عام 2021،

هولندا في المركز الخامس برصيد قدره 60 مليار ريال سعودي تراجعاً من 64 مليار ريال في عام 2021،

المملكة المتحدة في المركز السادس برصيد قدره 60 مليار ريال سعودي ارتفاعاً من 53 مليار ريال في عام 2021.

وقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 762 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2022، ارتفاعاً من 659 مليار ريال بنهاية عام 2021.

وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 123 مليار ريال سعودي خلال عام 2022، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال سعودي، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 105 مليارات ريال سعودي.

وقد نشرت الهيئة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2023، مشيرةً إلى أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 17 مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 5 مليارات ريال سعودي، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 11 مليار ريال سعودي.