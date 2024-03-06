فريق التحرير by فريق التحرير

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تأسيس صندوقين للاستثمار الجريء في صناعة الألعاب الإلكترونية في السعودية

الاستثمار بحصص ملكية لدعم وتيرة النمو في هذه الشركات وتعزيز المحتوى المحلي من الألعاب والرياضات الإلكترونية التي يتم تطويرها وزيادة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن صندوق التنمية الوطني بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية عن توقيع اتفاقيتين تأسيسيتين لصنديقي استثمار جريئ في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

تم التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال فعاليات مؤتمر ليب 2024 الذي أُقيم في الرياض.

بلغت قيمة الاتفاقيات 450 مليون ريال (120 مليون دولار)، سيدير الصندوقان كل من شركتي ميراك المالية وتأثير المالية (IMPACT46) بهدف تقديم التمويل التنموي للشركات العاملة في هذا القطاع الواعد. يأتي ذلك في إطار البرنامج التمويلي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

يهدف الصندوق الأول، الذي يديره شركة ميراك المالية، إلى تأسيس مسرعة للأعمال في قطاع الألعاب بتمويل قدره 300 مليون ريال، بهدف تسريع وتيرة النمو وتطوير المهارات المحلية للوصول لشركات سعودية رائدة في هذا المجال.

أما الصندوق الثاني، الذي تديره شركة تأثير المالية، فسيبلغ حجمه 150 مليون ريال، ويهدف إلى تمكين وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار محلياً واستقطاب الشركات العالمية لتعزيز وجودها في المملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...