كشفت شركة التعدين السعودية “معادن” عن نتائج استكشافية مبشرة، تلمح إلى احتمالية اكتشاف موارد ذهبية هائلة في منطقة استكشافية تقع على بُعد أكثر من 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة الحالي.

وفقًا للبيان الصحفي الذي أصدرته الشركة، يعتبر هذا الاكتشاف إنجازًا بارزًا لبرنامجها الاستكشافي الجديد الذي أطلقته في عام 2022.

يستهدف هذا البرنامج تحديد الرواسب المحتملة واستكشاف ترسبات الجيولوجية مع المناطق المعروفة.

تم التأكيد على أهمية النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة بعد العديد من عمليات التنقيب، حيث كشفت النتائج عن وجود تقاطعات حفر ذات جودة عالية وترسبات كبيرة في العمق قرب منجم منصورة ومسرة.

يُعتبر هذا الاكتشاف الجديد خطوة هامة نحو فهم أعمق للثروات المعدنية المحتملة في المملكة العربية السعودية، مما يشير إلى إمكانات كبيرة لتطوير واستغلال هذه الموارد في المستقبل.

من جهته، قال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن، تعد هذه الاكتشافات دليلاً مهماً على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية في المملكة، ودعم التنوع في مصادر الدخل.



وأشارت معادن إلى أن هذه النتائج تشمل تقاطعات حفر عالية الجودة، وجدت على بعد 400 متر من منصورة ومسرة وفي العمق، مع العديد من الترسبات عالية الجودة.



وأضافت أنها واصلت توسيع بصمتها الاستكشافية في آفاق جبل الغدارة وبئر الطويلة على بعد 25 كم شمال منصورة ومسرة، حيث تقوم الشركة بتحويل موارد مستدل عليها تبلغ 1.5 مليون أوقية لقياسها.



وذكرت أن نتائج التنقيب الإيجابية مجتمعة، حددت المنطقة المحتملة بطول 125 كم مع توقعات كبيرة لتصبح حزام ذهب رئيسيا بمقاييس عالمية في المملكة.



وتشير نتائج التنقيب القريبة من منصورة ومسرة إلى أن الموارد متاحة في العمق وعلى طول المنطقة، والتي تنبئ بوفرة في حجم الثروات في المنجم، مع إمكانية إطالة عمر المنجم بالتطوير تحت الأرض.

#معادن

تعُلن عن اكتشافات هائلة من الذهب على امتداد 100 كم شمال منجم منصورة ومسرة بمنطقة مكة المكرمة pic.twitter.com/JGqGQzdgUs — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 28, 2023



