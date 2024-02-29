استمرار محادثات استحواذ أدنوك على كوفيسترو الألمانية

قال ماركوس شتايلمان الرئيس التنفيذي لشركة كوفيسترو الألمانية لصناعة الكيماويات اليوم الخميس إن الشركة تواصل المحادثات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تقدمت بعرض استحواذ، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأشار ماركوس شتايلمان في مؤتمر صحفي بعد إعلان النتائج المالية إلى أن “نتيجة مثل هذه المحادثات تعتمد على قدرة الطرفين على التوصل إلى اتفاق بشأن المواضيع التي تتباين الآراء (حولها)”.

وقفزت أسهم كوفيسترو 2% مباشرة بعد تعليقات الرئيس التنفيذي على المحادثات.

وانخفضت مبيعات كوفيسترو بنسبة 15% إلى 3.3 مليار يورو في الربع الرابع من عام 2023، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 132 مليون يورو، ارتفاعاً من خسارة قدرها 38 مليون يورو في الفترة المقابلة من عام 2022.