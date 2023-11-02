فريق التحرير by فريق التحرير

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وزارة الاستثمار: إنشاء استديو لألعاب العالم الافتراضي بالسعودية

فريق التحرير by فريق التحرير

أبرمت وزارة الاستثمار، اتفاقية إطارية مع شركة استوديوهات Narsun المتخصصة في ألعاب العالم الافتراضي ؛(Metaverse) لإنشاء استديو في المملكة بعد تواجدها العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان.


قالت وزارة الاستثمار، عبر حسابها في منصة إكس “تويتر سابق، اليوم الخميس، إن هذه الخطوة تأتي؛ للمساهمة في تحقيق مبادرات تعزيز الاستثمار في منصات المحتوى الرقمي.


كما وقعت وزارة الاستثمار اتفاقية إطارية مع شركة Augustus والتي تسعى أن تصبح شركة الإعلام الحديث المفضلة في العالم العربي، من خلال تقديم اتصالات إعلامية مبتكرة وتقديم تجارب هادفة وقيمة مبينة أن هذا التعاون يأتي للمساهمة في تحقيق مبادرات الاستثمار في قطاع المحتوى الرقمي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...