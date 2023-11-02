أبرمت وزارة الاستثمار، اتفاقية إطارية مع شركة استوديوهات Narsun المتخصصة في ألعاب العالم الافتراضي ؛(Metaverse) لإنشاء استديو في المملكة بعد تواجدها العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان.





قالت وزارة الاستثمار، عبر حسابها في منصة إكس “تويتر سابق، اليوم الخميس، إن هذه الخطوة تأتي؛ للمساهمة في تحقيق مبادرات تعزيز الاستثمار في منصات المحتوى الرقمي.





كما وقعت وزارة الاستثمار اتفاقية إطارية مع شركة Augustus والتي تسعى أن تصبح شركة الإعلام الحديث المفضلة في العالم العربي، من خلال تقديم اتصالات إعلامية مبتكرة وتقديم تجارب هادفة وقيمة مبينة أن هذا التعاون يأتي للمساهمة في تحقيق مبادرات الاستثمار في قطاع المحتوى الرقمي.

أبرمت #وزارة_الاستثمار، اتفاقية إطارية مع شركة استوديوهات Narsun المتخصصة في ألعاب العالم الافتراضي (Metaverse) لإنشاء استديو في المملكة بعد تواجدها العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية و باكستان. وتأتي هذة الخطوة للمساهمة في تحقيق مبادرات تعزيز الاستثمار في منصات المحتوى الرقمي pic.twitter.com/cFApDsqLk9 — وزارة الاستثمار (@MISA) November 2, 2023