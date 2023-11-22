استثمر في الذهب من تطبيق “بوتيم”

كشفت “أسترا تك”، الشركة الأم لتطبيق “بوتيم”، عن اتفاق مع شركة “سام للمعادن الثمينة” وشركة “أو جولد” من أجل إنشاء مركز إدارة الذهب الرقمي، والذي يوفر منصة تتيح للمستخدمين استثمار وتداول الذهب.

وتمكّن هذه الشراكة مستخدمي المنصة البالغ عددهم 8 ملايين في دولة الإمارات من تحويل رصيد محفظتهم إلى ذهب، والذي بدوره يسمح لهم بشراء وبيع وتوصيل وإهداء الذهب للأصدقاء والعائلة من خلال منظومة آمنة وملتزمة وسهلة الوصول والاستخدام.

ستتم إتاحة الفرصة لمستخدمي تطبيق “بوتيم” لاختيار استلام الذهب المادي على عتبة أبوابهم، كما يستفيد المستخدمون من مزايا الاستقرار والاحتفاظ بالقيمة التي يمتلكها الذهب منذ زمن طويل.

ما هي ميزات الاستثمار في الذهب

القيمة الحقيقية: الذهب معدن نادر له قيمة حقيقية، مما يعني أنه يمكن استخدامه كشكل من أشكال المال أو التبادل.

الذهب معدن نادر له قيمة حقيقية، مما يعني أنه يمكن استخدامه كشكل من أشكال المال أو التبادل. مقاومة التضخم: الذهب هو سلعة أساسية، مما يعني أنه يميل إلى الاحتفاظ بقيمته في أوقات التضخم.

الذهب هو سلعة أساسية، مما يعني أنه يميل إلى الاحتفاظ بقيمته في أوقات التضخم. التنويع: الاستثمار في الذهب يمكن أن يساعد في تنويع محفظة الاستثمار، مما يقلل من المخاطر.

الطلب المتزايد: الطلب على الذهب يتزايد باستمرار، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

ما هي طرق الاستثمار في الذهب؟

هناك عدة طرق للاستثمار في الذهب منها:

السبائك الذهبية ربما يكون الخيار الأفضل ويجب أن تضمن ختم النقاء، والشركة المصنعة والوزن.

شراء العملات الذهبية من خلال مصادر موثوقة، ويجب التأكد من أصالتها عبر التحقق من العملة التي لا يمكن رؤيتها إلا من خلال أجهزة خاصة.

الاستثمار بالأسهم والصناديق المشتركة، وصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بقطاع صناعة الذهب.

شراء الأسهم في الشركات التي تقوم بتعدين الذهب وصقله، وتمنحك فرصة الاستثمار في الذهب دون التعرض لمخاطر التعامل مع الذهب المادي.