أفضل 4 طرق لاستثمار أموالك في 2024

يسعى الكثير من الأفراد إلى زيادة دخله من خلال الاستثمار في الملاذات الأمنة أو البورصة أو العملات.

ومع ما يشهد العالم من توترات وحروب وصراعات، فإن ذلك يؤثر على طرق الاستثمار من وقت إلى أخر.

وفي الوقت الحالي، فإن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) صبت في الاستثمار في قطاعات معينة، في حين أضرت هذه السياسة بقطاعات استثمارية أخري.



وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز الأدوات الاستثمارية خلال 2024.

يتوقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة الأمريكية 3 مرات خلال عام 2024، بمقدار ربع نقطة مئوية لكل مرة، قد تكون ضربة البداية في التخفيضات خلال اجتماع شهر مايو المقبل.

شبكة سي إن بي سي الأمريكية رشحت في تقرير لها 4 اختيارات يمكن استثمار الأموال فيهم خلال عام 2024.

شهادات الإيداع



جاء على رأس الترشيحات الأربعة شهادات الإيداع، التي يمكن أن تحقق عائد أعلى خلال عام 2024، بسبب عدم ثبات أسعار الفائدة، لكنك ستتحمل عقوبة إذا كنت بحاجة إلى المال قبل أن موعد استحقاق شهادة إيداع.

وفقًا لبيانات DepositAccountsالتي تتابع أسعار الفائدة عن كثب، فإن متوسط سعر أغلى 1% من شهادات الإيداع لمدة عام واحد مستويات 5.3%.

شهادات الإيداع المعفاة من العقوبات

إذا كنت بحاجة إلى أموالك في مدة أقل من عام فإن الطريق المناسب لاستثمار بهذا الشكل هو شهادات الإيداع خالية من العقوبات، التي تقدم فائدة أقل من شهادات الإيداع التقليدية، ولكنها تضمن معدل فائدة أعلى من حساب التوفير الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، لا توجد رسوم سحب مبكر إذا كنت بحاجة إلى المال قبل تاريخ الاستحقاق.

أذونات الخزينة



اذا كانت خطة استثمارك قصيرة أو طويلة المدي، فإن الاستثمار النقدي في أذون الخزانة، الخيار الأمثل في الوقت الحالي، حيث تتمتع أذون الخزانة، المدعومة من الحكومة الأمريكية، بمدة تتراوح من شهر واحد إلى عام واحد، كما أنها لا تخضع الفائدة لضرائب الولاية أو الضرائب المحلية.

صناديق الاستثمار المشتركة في سوق المال

تعتبر صناديق الاستثمار المشتركة في سوق المال طريقا مميزا للاستثمار الأمن خلال عام 2024.

وتختلف هذه الصناديق عن حسابات ودائع سوق المال، وتستثمر هذه الصناديق الاستثمارية المشتركة في الديون قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر الائتمانية، مثل سندات الخزانة.

في حين أن صناديق سوق المال تعتبر منخفضة المخاطر نسبيا، فإن أموالك لن تتمتع بحماية المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.