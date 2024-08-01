مذكرات تفاهم بـ 50 مليار دولار.. استثمار سعودي ضخم مع بنوك صينية

ضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمارات ضخمة تبلغ 187.5 مليار ريال “50 مليار دولار” في الاقتصاد الصيني عبر توقيع 6 مذكرات تفاهم مع أكبر المؤسسات المالية الصينية، وفقا لبيان صادر عن الصندوق السعودي.

وشملت الاتفاقية تعاونًا وثيقًا مع عمالقة القطاع المالي الصيني، أبرزهم:

البنك الزراعي الصيني “ABC”.

بنك الصين “BoC”.

بنك التعمير الصيني “CCB”.

شركة سينوسور.

بنك التصدير والاستيراد الصيني “CEXIM”.

البنك الصناعي والتجاري الصيني” ICBC”.

تغطي مذكرات التفاهم مجموعة واسعة من المجالات الاستثمارية، بما في ذلك تمويل أدوات الدين وأسواق رأس المال، مما يساهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين السعودية والصين.